Un albero a ogni scuola: l’iniziativa della Regione Campania

La Regione Campania donerà a ogni scuola un albero per sostenere l'ambiente e le buone pratiche per la lotta ai cambiamenti climatici.

La Regione Campania donerà un albero a ogni scuola per sostenere l’ambiente. Ad affermarlo il presidente regionale Vincenzo De Luca, firmatario insieme all’assessore all’Istruzione Lucia Fortini di una lettera indirizzata agli istituti scolastici campani.

L’iniziativa è stata lanciata dalla Regione Campania con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti verso l’importanza della tutela ambientale. Come dichiarato da De Luca e Fortini nella lettera l’ente regionale:

S’impegna a donare un albero per ogni istituto scolastico e farà ancora una volta la sua parte in termini di sostenibilità, umanità, solidarietà. Non lanciamo un proclama o una sfida, noi siamo dentro la sfida. Non c’è tempo da perdere.