Un albero a bordo di ogni ibrida, l’iniziativa FCA Bank

Fonte immagine: FCA

Adottare un albero a distanza per sostenere l'ambiente mentre si acquista un'auto ibrida, l'iniziativa avviata da FCA Bank.

Parliamo di: Auto ibride

Un albero per ogni ibrida. Questa l’iniziativa lanciata da FCA Bank all’interno della campagna “Be-Hybrid by FCA Bank”, attraverso la quale verranno finanziati gli acquisti di autovetture dotate di questo sistema di alimentazione. Non solo, inclusa nel progetto anche la possibilità appunto di “adottare a distanza” un albero.

Verrà così ingrandita la “foresta FCA Bank”, dove verranno messi a dimora gli alberi adottati da chi sceglie di acquistare un’auto ibrida del gruppo finanziandola attraverso la banca del brand. A garantire la buona riuscita dell’iniziativa la collaborazione recentemente siglata con Treedom, la piattaforma che da 2010 offre anche in Europa la possibilità di adottare un albero a distanza e seguirne poi la crescita attraverso un sito online.

Gli alberi adottati verrano piantati in Africa e in America Latina, dove serviranno a sostenere sia l’ambiente che le comunità locali (che beneficeranno dei suoi frutti). Chi adotterà una pianta a distanza riceverà aggiornamenti e immagini, oltre a poter dare un nome all’arbusto.

Inoltre l’albero sarà geolocalizzato, permettendo così a chi lo ha adottato di conoscerne anche l’esatta posizione. L’iniziativa “Albero a bordo” sarà presente anche a Sanremo, durante il Festival della Canzone italiana, al fianco di una Fiat 500 ibrida.