Twingo Electric, elettrica urbana a 11mila euro: info e foto

Fonte immagine: Renault

Arriva Twingo Electric, la versione a zero emissioni della famosa vettura di Renault: il massimo della versatilità a prezzo contenuto.

La Twingo di Renault, una delle utilitarie più amate degli ultimi decenni, è pronta a entrare nel futuro con la sua versione elettrica. Arriva infatti la nuova Twingo Electric, la soluzione ideale per muoversi in contesti urbani senza spendere una fortuna. Merito non solo delle sue interessanti performance, ma anche e soprattutto del prezzo: è possibile acquistarla per 11.500 euro, approfittando di incentivi e rottamazione.

Un’auto che mantiene tutto il suo storico appeal, tuttavia declinato alle necessità del futuro. Spostamenti a zero emissioni nel comfort con cui Twingo ha abituato i suoi clienti nel corso dell’anno.

Twingo Electric, l’elettrica urbana

Twingo Electric nasce per garantire il massimo della versatilità in ambito urbano. A partire dalle dimensioni, con una lunghezza di soli 3,61 metri, per assicurare così la più ampia facilità di parcheggio, soprattutto nelle grandi città dove posteggiare diviene sempre più un’impresa. Le dimensioni contenute non inficiano però sulla comodità per guidatore e passeggero, che potranno approfittare di un abitacolo confortevole e spazioso, da 2.31 metri, così come anche di un bagagliaio da ben 240 litri.

Grande adattabilità cittadina, senza però rinunciare alle performance. La vettura vede infatti un motore elettrico R80, dalla potenza di 60 kW, pari a 82 cavalli. La coppi massima è di 160 Nm, mentre il pacco batteria è di 22 kWh, l’ideale per spostarsi nei centri urbani. Ciò si traduce in ben 270 chilometri di autonomia a ricarica completa, più che sufficienti per tutte le necessità cittadine. In media, gli abitanti dei centri urbani in Europa non compiono più di 30 chilometri di strada al giorno, di conseguenza una singola carica garantirà la possibilità di circolare a lungo senza troppe ansie.

Non mancano ovviamente le modalità di guida Eco Mode, per risparmiare proprio sui consumi, inoltre il sistema di ricarica è intelligente e sviluppato dalla stessa Renault. Grazie a Caméléon, l’auto si adatta sia alle prese domestiche che alle colonnine di strada, sfruttando anche la corrente alternata fino a 22 kW. Ciò si traduce in una ricarica veloce e molto snella: mezzora di posteggio a una colonnina da 22 kW, ad esempio, garantiranno ben 80 chilometri di autonomia.

Anche la velocità su strada è molto buona: il motore è in grado di raggiungere i 50 km orari in soli 4 secondi dall’avvio da fermo, mentre la velocità massima è di 135 chilometri orari. L’ideale, quindi, per chi di tanto in tanto volesse concedersi una gita fuori porta, approfittando della comodità autostradale. In più, come tutte le vetture elettriche, anche questa Twingo può circolare in area ZTL senza limitazioni.

Fonte: ANSA