Tutti gli sconti Amazon Prime Day per la cura degli animali

Fonte immagine: YakobchukOlena via iStock

In occasione dell'Amazon Prime Day 2019, il colosso dello shopping rende disponibili molte offerte per la cura degli animali, anche per cani e gatti.

Parliamo di: Animali Cani Gatto

È finalmente cominciato l’Amazon Prime Day, la tornata di sconti promozionali che il colosso dello shopping online ha pensato per i suoi abbonati Prime. Migliaia sono i prodotti in offerta nelle giornate del 15 e del 16 luglio, per lanciarsi negli acquisti con un grande risparmio. E in questa due giorni di compere sfrenate, non possono mancare delle proposte dedicate agli amici a quattro zampe della casa, in particolare cani e gatti. Quali sono, di conseguenza, gli sconti più interessanti dell’Amazon Prime Day per la cura degli animali?

Amazon Prime Day e abbonamento Prime

Così come già accennato, l’Amazon Prime Day è una tornata di sconti dedicata agli utenti Prime: nei giorni del 15 e del 16 luglio 2019, si potrà approfittare dell’acquisto promozionale di migliaia di prodotti, il tutto risparmiando. Saranno disponibili delle offerte per tutta la durata dell’evento, quindi della durata di 48 ore, oppure specifiche per uno dei due giorni dell’iniziativa. Ancora, non mancheranno le cosiddette “offerte lampo”: delle promozioni dalla durata di tempo limitata.

Il prerequisito per poter partecipare all’Amazon Prime Day è, come facile intuire, essere iscritti come utenti Prime. L’abbonamento comprende una lunga serie di vantaggi, come la possibilità di approfittare della spedizione in un giorno su migliaia di prodotti, l’accesso alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video, una selezione musicale su Prime Music, eBook con Prime Reading, spazio illimitato per l’archiviazione delle proprie foto, l’accesso anticipato alle offerte lampo e molto altro ancora. Iscriversi è molto facile: basta collegarsi a questo indirizzo.

Offerte Prime Day per gli animali

Gli appassionati di cani e gatti, e di tantissimi altri animali, troveranno nell’Amazon Prime Day un valido alleato per rinnovare la dotazione domestica. Dagli attrezzi come spazzole e kit di toelettatura, passando per abitini in misura e strumenti da viaggio, le alternative non mancano. Di seguito, alcune delle promozioni più interessanti.

DakPets, spazzola per toelettatura (12.25 euro): adatta per cani e per gatti, questa soluzione è perfetta non solo per chi vuole spazzolare il manto dell’animale domestico, ma anche per tutti coloro che sono interessati allo sfoltimento estivo, grazie all’apposita lama;

(12.25 euro): adatta per cani e per gatti, questa soluzione è perfetta non solo per chi vuole spazzolare il manto dell’animale domestico, ma anche per tutti coloro che sono interessati allo sfoltimento estivo, grazie all’apposita lama; Furbo, videocamera per cani (139 euro): uno strumento utile per monitorare l’amico quadrupede quando si è fuori casa, grazie a un flusso audio e video bidirezionale, compatibile anche con iOS e Android. Il dispositivo, inoltre, può fornire su richiesta delle crocchette al cucciolo di casa;

(139 euro): uno strumento utile per monitorare l’amico quadrupede quando si è fuori casa, grazie a un flusso audio e video bidirezionale, compatibile anche con iOS e Android. Il dispositivo, inoltre, può fornire su richiesta delle crocchette al cucciolo di casa; Vivaglory, giubbotto di salvataggio per cani (20.99 euro): uno strumento indispensabile per la vacanza in compagnia dell’animale domestico, al mare oppure al lago. Grazie alla sua certificazione standard CA65, permette al quadrupede di rimanere in ammollo in acqua senza il rischio di annegare;

(20.99 euro): uno strumento indispensabile per la vacanza in compagnia dell’animale domestico, al mare oppure al lago. Grazie alla sua certificazione standard CA65, permette al quadrupede di rimanere in ammollo in acqua senza il rischio di annegare; Pecute, cuccia per cani e gatti (16.79 euro): una comodissima cuccia indoor per gli amici a quattro zampe, dalla forma ovale e tessuto morbido, con fondo antiscivolo per il massimo della sicurezza. Può essere facilmente lavata in lavatrice;

(16.79 euro): una comodissima cuccia indoor per gli amici a quattro zampe, dalla forma ovale e tessuto morbido, con fondo antiscivolo per il massimo della sicurezza. Può essere facilmente lavata in lavatrice; Pecute, tagliaunghie gatto professionale (5.99 euro): uno strumento indispensabile per la gestione di quei gatti che non amano il tiragraffi. Il tagliaunghie in acciaio inox rimuove delicatamente le parti in eccesso, senza ferire l’animale e riportando l’unghia alla sua lunghezza ideale;

(5.99 euro): uno strumento indispensabile per la gestione di quei gatti che non amano il tiragraffi. Il tagliaunghie in acciaio inox rimuove delicatamente le parti in eccesso, senza ferire l’animale e riportando l’unghia alla sua lunghezza ideale; Pecute, tappetino rinfrescante per cani (22.39 euro): un comodo tappetino con interno in gel che aiuta il cane a rinfrescarsi durante la stagione più calda. Non necessita di acqua né di congelamento, mentre il materiale interno è completamente atossico sia per gli animali che per l’uomo;

(22.39 euro): un comodo tappetino con interno in gel che aiuta il cane a rinfrescarsi durante la stagione più calda. Non necessita di acqua né di congelamento, mentre il materiale interno è completamente atossico sia per gli animali che per l’uomo; Capsual, zaino per cani e per gatti (39.99 euro): un comodo trasportino a zaino per cani e per gatti, con simpatico oblò. Realizzato in materiali impermeabili, garantisce la perfetta respirazione al quadrupede grazie a un apposito sistema traspirante;

(39.99 euro): un comodo trasportino a zaino per cani e per gatti, con simpatico oblò. Realizzato in materiali impermeabili, garantisce la perfetta respirazione al quadrupede grazie a un apposito sistema traspirante; DadyPet, trasportino morbido per cani e gatti (24.49 euro): un comodo trasportino dalle dimensioni di 44,5x33x28 cm, con lato estendibile per il massimo della comodità.

Si ricorda che i prezzi possono essere sottoposti a variazioni, a seconda della disponibilità dell’oggetto, della durata temporale dell’offerta e degli esemplari in magazzino.