Turismo sostenibile: presentato il Lefay Resort and SPA Dolomiti

Presentato sulle dolomiti il Lefay Resort & SPA Dolomiti, hotel sostenibile attento all'impatto ambientale e alla cucina etica e bio.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Presentato oggi il nuovo Lefay Resort & SPA Dolomiti. La struttura è situata sull’area dolomitica dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, in località Pinzolo e all’interno della “skiarea” di Madonna di Campiglio. Diversi i servizi di alto livello presenti, ma anche l’attenzione verso il rispetto dell’ecosistema circostante e verso un approccio etico ed ecofriendly.

Il Lefay Resort & SPA Dolomiti dispone di 88 suite (minimo 57 mq, massimo 430 mq per la Royal Pool & SPA Suite) e 22 residenze private, per un totale di 5mila metri quadrati di superficie distribuite su quattro livelli. Presenti anche una piscina interna/esterna riscaldata, un’area fitness e un’area dedicata al benessere composta da saune, fitoterapie e aromaterapie insieme alla possibilità di bagni con acqua arricchita con sali di magnesio.

La struttura è stata progetta dall’architetto Hugo Demetz secondo i principi della bio-architettura e realizzata con materiali naturali del territorio. La ristorazione è affidata al Lefay Vital Gourmet guidato dall’Executive Chef del Gruppo, Matteo Maenza, e dallo Chef de Cuisine, Martino Longo. Nel Ristorante Dolomia si potranno gustare piatti preparati seguendo una cucina etica, con materie prime locali e biologiche, oltre ad ammirare un panorama mozzafiato.

Sostenibilità anche per quanto riguarda fabbisogno energetico, ridotto al minimo, e il ricorso a fonti rinnovabili ad alto rendimento tra cui impianto di cogenerazione e caldaia a biomassa. Come già accade per il Lefay Resort & SPA Lago di Garda, che da 5 anni compensa del tutto le proprie emissioni di anidride carbonica, anche la struttura dolomitica neutralizzerà le proprie emissioni di CO2. Queste le parole di Domenico Alcide e Liliana Leali, fondatori di Lefay Resorts, a commento della presentazione: