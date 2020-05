Turismo in Fase 2: accordo Leasys e Borghi più Belli d’Italia

Fonte immagine: Leasys e Borghi d'Italia

Accordo tra Leasys e Borghi più Belli d'Italia per sostenere il turismo italiano durante la Fase 2, le offerte dedicate al noleggio a breve termine.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Un’alleanza per sostenere la rinascita del turismo in Italia. Leasys ha siglato un accordo con l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia per stimolare non soltanto la ripartenza dell’ecoturismo nel Bel Paese, ma anche la riscoperta dei Comuni più affascinanti della Penisola.

Insieme a I Borghi più Belli d’Italia la Leasys ha lanciato l’iniziativa “Io Noleggio Italiano“. Piccoli spostamenti fuori porta o la riscoperta di alcune località della propria Regione sono due esempi delle possilità offerte dal turismo nella Fase 2. Magari scegliendo come meta uno o più dei 309 borghi che fanno parte dell’associazione.

Un viaggio che può essere svolto noleggiando un’auto. Riducendo così i contatti con gli altri viaggiatori, sottolinea Leasys, e permettendo una maggiore flessibilità in caso di esigenze particolari. Io Noleggio Italiano comprende veicoli appositamente sanificati, e igienizzati in maniera anche più stringente rispetto alle indicazioni fornite da OMS e Ministero della Salute.

Turismo Fase 2 con Leasys, tariffe

Prevista una formula “alternativa, flessibile e pet-friendly”, prosegue Leasys, attivabile sul sito leasysrent.it/borghi. Compresi nella promozione tutti i veicoli della flotta destinati al noleggio “a breve termine”. Per quanto riguarda le tariffe: 21 euro al giorno in caso di noleggio minimo di 4 giorni; 18 euro al giorno se il noleggio si estende per almeno una settimana.

Chi volesse aggiungere un secondo guidatore alla lista può farlo a soli 4,5 euro al giorno (rispetto ai consueti 9). Previsto anche uno sconto del 50% sul pacchetto “Super Cover”, per eliminare rischi di addebbito legati a furto totale o parziale, danni, atti vandalici o incendio. Grazie a questa formula si potrà disdire il noleggio gratuitamente, fino a 24 prima del ritiro della vettura. Possibile inoltre farsi consegnare l’auto direttamente a casa, entro 15 km dal più vicino Store, per un costo di 15 euro.

Fiorello Primi, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia:

In questo particolare momento di crisi sociale ed economica è importante mettere in campo tutte le energie per mantenere in vita il tessuto economico e produttivo. Il turismo è uno dei pilastri della nostra economia: con questo accordo pensiamo di poter contribuire a mantenerlo vitale in attesa della ripartenza. Il turismo di prossimità è il futuro prossimo e i Borghi più Belli d’Italia ne rappresentano la punta di eccellenza, luoghi dal fascino senza tempo che possono essere visitati in sicurezza.

Ha commentato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank e presidente Leasys S.p.a.: