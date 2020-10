Tumori, esercizio fisico potrebbe evitare mille decessi ogni anno

Fonte immagine: Photo by Stage 7 Photography on Unsplash

Dalla pratica regolare dell'esercizio fisico un aiuto naturale per ridurre la mortalità legata ai tumori: le indicazioni degli esperti.

Praticare esercizio fisico con regolarità può rivelarsi un rimedio naturale molto efficace contro i tumori. L’indicazione arriva dalla Giornata di Fondazione AIOM 2020, il cui tema centrale è stato proprio il rapporto tra attività fisica e patologie tumorali.

Stando alle indicazioni fornite dagli esperti praticare esercizio fisico in maniera regolare contribuisce a ridurre del 7% il rischio di ammalarsi di patologie tumorali in generale. Percentuale che sale fino al 13% sul fronte carcinoma mammario post-menopausa, mentre tocca il 20% per quanto riguarda il tumore al colon. Si arriva fino al 25% per quello all’endometrio. Non solo, l’attività fisica aiuterebbe anche in maniera naturale a prevenire le recidive (rischio ridotto del 30%).

Esercizio fisico contro i tumori: qualche consiglio in tempo di Covid

Se svolgere attività fisica in maniera regolare si rivela molto utile per ridurre il rischio tumori, in tempo di Covid può risultare meno agevole. L’approdo dell’Italia allo scenario 3 ha portato con sé la chiusura di palestre e piscine, tra i luoghi più frequentati da chi vuole tornare in forma.

Anche in questo periodo è possibile però svolgere un sufficiente ammontare di attività fisica secondo la Dr.ssa Stefania Gori, presidente della Fondazione AIOM. Ad esempio prendendosi almeno mezz’ora al giorno per camminare all’aria aperta, ferme restando le dovute precauzioni anti-Covid. Una possibile alternativa sono dei semplici esercizi da svolgere entro le mura domestiche, come anche il preferire le scale all’ascensore quando ci si reca a casa o al lavoro.

Fonte: Corriere della Sera