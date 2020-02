Tumori: casi in aumento, +60% a livello mondiale entro 20 anni

Proprio in virtù dei dati inseriti nel rapporto, l’ OMS indica che circa 7 milioni di vite in tutto il mondo potrebbero essere salvate incrementando i controlli e le vaccinazioni relative al papilloma virus e alle epatiti : queste due patologie sono indicate come importanti fattori di rischio per tumori come quello all’utero o al fegato.

