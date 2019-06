Tumore al seno: inquinamento atmosferico ne aumenta il rischio

Allo stesso modo un altro studio, realizzato sempre nel 2017 dall’ Istituto Nazionale dei Tumori e pubblicato su BMJ Open, avrebbe identificato una relazione tra lo smog e la prognosi del tumore alla mammella. Secondo gli scienziati l’insorgenza dei carcinomi sarebbe dovuta al particolato PM2,5, le polveri sottili inferiori a 2,5 micrometri, che sarebbe in grado di passare nel sangue attraverso il rivestimento polmonare e accumularsi in aree in cui è presente grasso, come il seno.

Secondo gli esperti i fumi inquinanti contengono interferenti endocrini , sostanze chimiche che alterano la normale funzionalità ormonale dell’apparato endocrino e riconosciute come fattori di rischio per il tumore al seno. Inoltre le emissioni del traffico contengono anche metalli come mercurio e cadmio, in grado di depositarsi nel tessuto mammario.

