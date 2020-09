Trump incentiva la plastica monouso: “Sono un vero ambientalista”

Trump si dichiara un vero ambientalista e, pochi istanti dopo, contrario ai divieti sulla plastica monouso: genera polemica un suo discorso pubblico.

Donald Trump incentiva l’uso della plastica monouso, sottolineando di essere un “vero ambientalista”. Esplode la polemica sulle ultime dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, in corsa per la rielezione il prossimo novembre. Nel corso di un evento per la campagna elettorale, il magnate statunitense ha affermato di sposare i valori dell’ambientalismo e, allo stesso tempo, di gradire la plastica monouso.

L’evento in questione si è tenuto in Pennsylvania, dove Trump ha incontrato un nugolo di elettori. Il Presidente ha spiegato come la protezione dell’ambiente sia un tema caro a tutti, tuttavia si tratterebbe di un ambito estremamente costoso per le casse dello Stato:

Sono veramente un ambientalista, ma dovete capire che noi facciamo cose che loro non fanno. Noi puliamo, ed è estremamente costoso pulire, e loro non lo fanno. Abbiamo questo enorme Pianeta e stiamo facendo un lavoro bellissimo: anche Cina, India, Russia, Germania e altri posti devono fare altrettanto.

Trump e la plastica monouso

Eppure, sul fronte della plastica monouso il tycoon non sembra essere particolarmente orientato a misure di contenzione. Molte nazioni hanno deciso di ridurre il packaging usa e getta, prevedendo peraltro divieti per le cannucce di plastica. Questi strumenti sono fra le principali cause, insieme ai bastoncini igienici di cotone, della morte di animali marini. Tuttavia, Trump non ritiene debbano essere vietati:

Vogliono vietare le cannucce di plastica. Qualcuno di voi ha mai usato cannucce di carta? Non funzionano bene. […] Una cannuccia di carta si disintegra mentre bevi.

Le parole del Presidente degli Stati Uniti hanno sollevato il disappunto di diversi gruppi ambientalisti a stelle e strisce. Sulle piattaforme social, molti attivisti hanno sottolineato l’evidente contraddizione nelle parole del tycoon: dichiararsi ambientalisti e contemporaneamente incentivare il ricorso alla plastica monouso, non appare infatti come una strategia utile alla tutela dell’ambiente.

