Trump attacca Greta: lei in risposta lo trolla, per la seconda volta

Fonte immagine: Greta Thunberg

Trump attacca Greta Thunberg e il Time per averla nominata quale Personaggio dell'Anno 2019, lei in risposta lo trolla per la seconda volta.

Parliamo di: Greta Thunberg

Donald Trump torna ad attaccare Greta Thunberg e lei torna a trollarlo. Nelle ultime ore il Presidente USA è intervenuto su Twitter per criticare la decisione della rivista Time di nominare la sedicenne attivista svedese quale Personaggio dell’Anno 2019.

Trump ha definito “ridicola” la scelta di Greta Thunberg come Personaggio dell’Anno 2019 da parte del Time. Secondo quanto scritto dal Presidente degli Stati Uniti alla 16enne:

Davvero ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sulla gestione dei suoi problemi di rabbia, poi andare a vedere un vecchio film con un amico! Rilassati Greta, Rilassati!

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

La risposta di Greta non si è fatta attendere ed è arrivata, come accaduto in precedenza, con ironia e una biografia Twitter particolare. Questo è quanto scritto dalla fondatrice del movimento Fridays For Future:

Un’adolescente che sta lavorando sui suoi problemi di gestione della rabbia. Attualmente mi sto rilassando e sto guardando un vecchio film con un amico.

Un po’ come era accaduto lo scorso 23 settembre, poco dopo il discorso di Greta Thunberg al Summit ONU sul Clima di New York. Allora il presidente Trump aveva definito l’ambientalista svedese come una “giovane ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso”. Anche in quel caso la risposta della 16enne di Stoccolma era stata affidata al proprio profilo Twitter, con “16 anni, attivista per il clima con la sindrome di Asperger” sostituito proprio da “Una giovane ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso”.

Greta Thunberg oggi a Torino

La giovane attivista svedese arriva in Italia. Greta sarà oggi pomeriggio a Torino per partecipare alla manifestazione organizzata nell’ambito dei Fridays for Future. L’appuntamento è previsto per le ore 15 in piazza Castello, dove la Thunberg verrà accolta dalla canzone “Sing for The Climate” cantata sulle note di “Bella Ciao”.