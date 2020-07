Trucco waterproof: i consigli 100% bio

Fonte immagine: Istock

Tutti i segreti del trucco waterpoof: come fare per avere un trucco resistente all'acqua ma completamente vegan e cruelty free.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

L’estate è in pieno fermento! Sono moltissime le donne in Italia che affollano i lidi truccate e che hanno quindi bisogno di un make-up perfetto e resistente all’acqua… ma cosa fare se non ci si vuole avvalere della grande distribuzione perché si predilige un beauty a base green? La scelta migliore naturalmente è sempre il bio.

Iniziamo dalle basi: la matita. Etre Belle Cosmetics ne propone una 100%vegan e cruelty free assolutamente waterproof. Il prodotto è semplicissimo da applicare e perfetto per la stagione estiva. Accanto alla matita, intramontabile ed efficace, il mascara. Il mascara vegan waterproof di extreme make up ha una texture morbida e scorrevole, altamente pigmentata. Il rilascio è istantaneo per una decisa resa extra black in un solo passaggio. Filiera controllata, materie prime selezionate e fonti sostenibili.

Per la resa finale non può naturalmente mancare il rossetto! Le nuance del 2020 si aggirano tra rosa, viola e rosso. Quest’ultimo sarà il vero protagonista di questa stagione, si spazierà dal rosso corallo a quello rosso fuoco. Si consiglia un finish vellutato, intermedio tra quello lucido e l’opaco, sicuramente ognuna potrà scegliere quello che preferisce… perchè si sa il rosso non sta bene a tutte e viene spesso considerato troppo “aggressivo”. Beauty Glazed ha una linea di lucidalabbra resistenti all’acqua che sono perfetti per trascorrere un’estate all’insegna del glam!