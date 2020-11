Trucco Minerale naturale, cos’è e quali sono pro e contro

Fonte immagine: Istock

Il trucco minerale è composto da cosmetici naturali che al loro interno contengono solamente sostanze di origine naturale.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Una nuova tendenza che conquisterà il mercato: il trucco minerale esiste da molti anni ma mai come in questo momento sta riscuotendo tanto successo. Si tratta di un make up naturale che si differenzia dagli altri cosmetici in commercio perché nella sua composizione non sono presenti ingredienti di origine chimica e sintetica.

Trucco Minerale: come funziona

Per chi non vuole rinunciare al trucco ma vuole mantenere anche la sua pelle sana e luminosa, rispettando l’ambiente e rifiutando sostanze chimiche. Questo particolare tipo di make up viene ottenuto dalla lavorazione di minerali di origine naturale come ad esempio l’ossido di ferro, il diossido di titanio, il manganese e l’ossido di stagno. Sono minerali presenti in natura da sempre che, però, colorano la pelle senza alterarne l’equilibrio.

Si tratta in assoluto di un trucco non pesante e altamente tollerabile anche per le pelli più sensibili. Sono perfetti per chi soffre di allergie o per chi, in generale, ha una pelle mista o grassa. Se fino a qualche tempo fa il trucco minerale offriva quasi solamente prodotti per il viso, oggi si possono acquistare anche ombretti, rossetti e matite, per essere, finalmente 100% green. Ci sono poche controindicazioni per il trucco minerale: bisogna ammettere, però, che non avendo sostanze chimiche all’interno, non facendo uso di conservanti, ha una scarsa durata.

I make-up minerali hanno bisogno sempre di qualche ritocco durante la giornata perché non resistono a lungo. Allo stesso modo le polveri non sono consigliate a chi ha una pelle secca e disidrata perché andrebbero ad evidenziare le piccole imperfezioni di una pelle non perfettamente idratata. D’altra parte sono molto utili a chi, invece, ha disperatamente bisogno di coprire l’effetto lucido.

Un ultimo punto è da considerare seriamente: il trucco naturale è vegan e cruelty free e con packaging sostenibile, realizzato senza plastica e con elementi riciclati come per esempio la carta: perché il tipo ti pelle è importante ma i nostri valori e l’amore per l’ambiente ancora di più.