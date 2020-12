Trucchi plastic-free: come sceglierli

Fonte immagine: Istock

Alcune indicazioni per scegliere trucchi plastic-free che tengano la pelle idratata, salvaguardando il benessere dell'ambiente.

Avete mai pensato che la vostra beauty routine potesse in qualche modo arrecare danno all’ambiente? I prodotti non sono tutti uguali e scegliere trucchi plastic-free può fare una differenza enorme per il Pianeta.

In origine il movimento per la stigmatizzazione della plastica non era molto ampio: poi un caso di cronaca, un nonno, un bambino alla volta, vip e nip hanno iniziato a sensibilizzarsi sull’argomento; tanto che anche le grandi aziende hanno deciso di investire sul plastic-free e, in generale, sui prodotti ecosostenibili.

Trucchi plastic-free: dove trovarli

Che si tratti di packaging o di formule contenenti microplastiche, utilizzando determinati prodotti, rischiamo di contribuire giornalmente all’inquinamento, ecco quindi qualche consiglio per raggiungere una beauty routine completamente plastic-free: