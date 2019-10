Troppo sale a tavola danneggia il cervello e favorisce la demenza

Il nostro studio ha messo in luce un meccanismo chiave nei topi, ora puntiamo a verificare i risultati sull’uomo. Ma non è il sale aggiunto mentre cuciniamo a casa a portarci all’eccesso: il 60-70% di sodio consumato è ‘nascosto’ nei cibi processati, nei piatti pronti, in quelli che mangiamo al ristorante e che portiamo a casa: non sappiamo quanto ne viene utilizzato.

In base ai dati raccolti Iadecola e colleghi hanno concluso che evitare diete troppo ricche di sale può contribuire a preservare la funzionalità cognitiva del soggetto. Il ricercatore ha sottolineato infine come sia cruciale prestare attenzione non soltanto al sale utilizzato coscientemente, ma anche a quello “nascosto” nei cibi processati :

Troppo sale nella dieta aumenta il rischio di danni al cervello e demenza . A sostenerlo uno studio guidato dal prof. Costantino Iadecola, Weill Cornell Medical College di New York, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature. Nel mirino un possibile effetto di accumulo della proteina Tau fosforilata, ritenuta alla base di condizioni ritenute fattori di rischio per determinate malattie neurodegenerative come Alzheimer e appunto demenza.

