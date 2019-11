Troppi cibi industriali un rischio per il cuore, meglio quelli freschi

I dati utilizzati durante lo studio sono stati ricavati dal National Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes, raccolti nel periodo 2011-2016). Presi in esame i profili di 13446 statunitensi di età superiore ai 20 anni. Secondo i ricercatori a ogni 5% in più di cibi industriali consumati corrisponderebbe una pari riduzione del benessere cardiovascolare.

Una dieta troppo ricca di cibi industriali mette a rischio la salute del cuore . A sostenerlo i ricercatori in forza ai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, il cui studio verrà presentato in occasione delle ormai prossime American Heart Association’s Scientific Sessions di Philadelphia. Lo stesso vale per gli alimenti ultra-trasformati.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.