Troncarami telescopico: marche e modelli migliori

Fonte immagine: Csondy via iStock

Il troncarami telescopico è uno strumento che non può mancare fra gli attrezzi da giardino: ecco quali sono le marche e i modelli migliori.

Il troncarami telescopico è un attrezzo che non può mancare nella dotazione degli amanti del giardinaggio, soprattutto quando si devono gestire alberi o vegetazione di altezza importante. Seppur meno esteso di uno svettatoio, questo strumento permette infatti di recidere rami alle più svariate altezze, senza dover ricorrere a scale o altri strumenti che potrebbero rivelarsi pericolosi. Ma come scegliere il giusto troncarami per le proprie necessità, quali marche prendere in considerazione e quali sono i modelli migliori?

Sul mercato è possibile trovare la più grande varietà di troncarami telescopici, a prezzi solitamente anche abbastanza ridotti. Il primo fattore da tenere in considerazione è ovviamente l’estensione massima: più è lungo l’attrezzo, maggiori le possibilità di raggiungere altezze anche importanti. Dopodiché, è necessario controllare anche i materiali impiegati, preferendo i più solidi e metallici, preferibilmente in acciaio anziché ferro per evitare il fastidioso problema della ruggine. Infine, occorre prestare attenzione anche alla forma delle lame – solitamente a cesoia – alla grandezza massima della presa, nonché a eventuali accessori in dotazione. Di seguito, qualche utile consiglio.

Troncarami telescopico: i migliori

GRÜNTEK, Cesoia Troncarami Telescopica Professionale

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione solida, adatta alle più svariate condizioni d’utilizzo e resistente nel tempo, un marchio tanto noto nel giardinaggio quanto GRÜNTEK offre il troncarami XT 685-940 mm. Dotato di una lama da 82 millimetri rivestita in teflon, garantisce una precisione nel taglio senza uno sforzo eccessivo, con la possibilità di gestire fino a rami freschi da 50 millimetri di diametro e secchi da 40, grazie anche al suo taglio bypass. Molto versatile, grazie a una lunghezza compresa tra 683 e 940 millimetri, è anche maneggevole da usare: pesa, infatti, solo 1.680 grammi.

Questo attrezzo offre ben sei posizioni di lunghezza diverse, tutte rese stabili dall’apposito gancio di fissaggio, e sono presenti anche delle comode maniglie per assicurare il massimo del confort durante il lavoro in giardino. La lama, inoltre, può essere sostituita approfittando degli appositi ricambi. Secondo gli utenti di Amazon, questo prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : maneggevolezza, precisione nel taglio, leggerezza e buona capacità d’estensione;

: maneggevolezza, precisione nel taglio, leggerezza e buona capacità d’estensione; Contro: alcuni lamentano una perdita di affilatura, risolvibile cambiando lama.

Il troncarami telescopico è presente su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.99 euro. Qui per acquistarlo.

Tivoli, Troncarami Telescopica

Torna al menu dei prodotti

Anche Tivoli offre una buona soluzione per gestire tutte le necessità di taglio in giardino, con un troncarami telescopico dalle cesoie di lunghezza totale parti a 70 centimetri. Dalla natura multifunzione – può infatti essere usato sia per i classici cespugli che per i rami più alti – garantisce un lavoro comodo e poco affaticante, grazie a un attrezzo dal peso di soltanto 1.4 chilogrammi. Inoltre la speciale impugnatura, così come la configurazione allungata delle lame, lo rendono perfetto per l’uso sia per destrimani che per mancini. I blocchi sintetici per l’estensione assicurano inoltre il massimo della stabilità, per tagli sempre in sicurezza e senza troppi stress.

Le lame possono essere affilate a piacere dopo l’uso, inoltre viene offerta una garanzia per il prodotto di ben 5 anni. Secondo gli acquirenti Amazon, l’attrezzo presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : solidità, facilità d’uso, ottima presa e impugnatura;

: solidità, facilità d’uso, ottima presa e impugnatura; Contro: la lama deve essere affilata con una certa frequenza.

L’attrezzo è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 26.99 euro. Qui per acquistarlo.

Davaon, Troncarami Telescopico a Incudine

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un troncarami resistente, dalla buona lunghezza e adatto anche alle necessità più intense, Davaon propone una soluzione davvero di buona fattura. Questo troncarami offre una grande versatilità d’uso grazie alla possibilità di estensione tra i 680 e i 1.000 millimetri, il tutto facilmente giusto premendo l’apposito pulsante. La lama, invece, è realizzata in acciaio al carbonio SK5, temperato e termicamente trattato, per garantire il massimo della forza in ogni condizione d’uso. La lama stessa, inoltre, presenta una configurazione a incudine non solo per tagliare i rami più ostici, ma anche per imprimere una maggiore forza senza sforzi eccessivi.

L’intero attrezzo, soprattutto le sue lame affilate, è sottoposto a un trattamento antiruggine per assicurarne una longevità il più possibile elevata. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro: comodo, versatile, preciso e affidabile nel taglio;

Contro: i manici tendono leggermente a flettersi alla massima estensione.

Questo prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 49.45 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per la sua versatilità d’uso, il buon rapporto qualità prezzo e per un marchio da sempre sinonimo di affidabilità, la redazione consiglia l’acquisto del troncarami telescopico proposto da GRÜNTEK.