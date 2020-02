Tree City: FAO annuncia le città pioniere di foreste urbane

Anche Milano, Torino e Mantova tra le città pioniere delle foreste urbane secondo la FAO, che le ha nominate Tree City insieme ad altre 57 località.

Ci sono anche Milano, Torino e Mantova tra le pioniere di foreste urbane secondo la FAO. Insieme ad alcune grandi città europee come Dublino, Parigi, Lubiana o a metropoli americane come New York, San Francisco e Toronto, anche le italiane sono state insignite del titolo di “Tree City“, assegnato da FAO e Arbor Day Foundation nell’ambito del progetto “Tree Cities of the World“.

Sono in totale 59 le città a cui è stato assegnato il riconoscimento di Tree City, con l’elenco annunciato nel pomeriggio di ieri dalla FAO. Stando a quanto affermato dai responsabili del programma oltre 100 ulteriori città dovrebbero in futuro ricevere, in virtù dell’impegno a rispettare gli standard indicati, tale nomina. Come ha sottolineato l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura: