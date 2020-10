Trasporto pubblico: Codacons chiede capienza entro il 50%

Trasporto pubblico a rischio secondo il Codacons, che chiede il calo della capienza massima al 50% su bus e metro come misura anti-Covid.

La capienza massima dei mezzi del trasporto pubblico deve scendere al 50%. A chiederlo è il Codacons, in risposta alle diverse immagini circolate sulla rete riguardanti bus e metro stracolmi. Foto sconvolgenti secondo l’associazione dei consumatori, che cita i casi di Milano, Roma e Napoli.

Le prime strette anti Covid-19 riguardanti le attività a rischio assembramento sono scattate con la firma del DPCM del 13 ottobre. Un’ulteriore giro di vite è stato dato dal Governo attraverso il DPCM del 18 ottobre. Disattese tuttavia le speranze dell’associazione di vedere tra le disposizioni anche norme che regolamentassero il trasporto pubblico. Ha dichiarato Carli Rienzi, presidente del Codacons:

È impensabile che in Italia si vietino sport e feste ma si consenta di viaggiare ammassati su bus e metro. Un paradosso assurdo che vanifica i sacrifici degli italiani e danneggia i cittadini, considerato che il trasporto pubblico è un servizio essenziale di cui milioni di utenti ogni giorno non possono fare a meno, e proprio da questo settore si dovrebbe partire per limitare i contagi.

Lo stesso Rienzi ha evocato i casi di alcune metropoli italiane, sostenendo che la situazione ha assunto ormai livelli insostenibili. Necessari, secondo il presidente del Codacons, interventi urgenti per limitare il rischio di contagi da Coronavirus:

Le immagini che provengono in questi giorni da città come Roma, Milano o Napoli mostrano vagoni della metro strapieni, banchine affollate e autobus che viaggiano oltre la capienza massima, mettendo a serio rischio la salute pubblica. Per questo chiediamo al Governo e agli enti locali di intervenire, portando la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%, incrementando il numero di bus, tram e metro in circolazione e differendo gli orari di apertura di scuole e uffici, in modo da evitare disagi negli orari di punta.