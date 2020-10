Trasporti pubblici e rischio contagio: si rischia il boom di auto

Trasporti pubblici nella bufera per il possibile rischio Covid-19, polemiche sul mancato inserimento di restrizioni nell'ultimo DPCM.

Trasporti pubblici e rischio Covid-19, un binomio che sta generando aspre polemiche nelle ultime ore. Il mancato inserimento nel DPCM del 24 ottobre di misure che limitassero la capienza su bus, metro e tram ha scatenato il proverbiale vespaio. In diverse città il sovraffollamento di vetture e vagoni ha aperto preoccupanti scenari in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2. A questo si affianca il rischio che il trasporto pubblico spinga sempre più persone verso l’uso dell’auto privata.

A preoccupare sono i cosiddetti orari di punta, ad alta frequentazione da parte di lavoratori e studenti. Nel DPCM del 24 ottobre spazio alla didattica a distanza dal 75 al 100% per gli istituti superiori, da stabilire su base regionale. Proseguono le attività scolastiche tradizionali per asili, elementari e medie. Una misura frutto della necessità di bilanciare la riduzione dei flussi sui trasporti pubblici con le difficoltà di gestione dei minori da parte dei genitori lavoratori.

Diverse associazioni dei presidi hanno criticato la scelta di reintrodurre la didattica a distanza. Critico anche Mario Rusconi, associazione presidi del Lazio:

Guardiamo cosa sta succedendo per la scuola. Invece di rispondere ai cittadini, che dovrebbero chiedere in massa cosa sia stato fatto durante l’estate dagli Enti locali per potenziare il servizio pubblico dei trasporti, si lasciano gli studenti a casa, senza però che tutti possano contare su connessioni adeguate a seguire le lezioni in didattica digitali.

Ipotesi riduzione della capienza contro il rischio Covid-19

Sul rapporto tra mezzi pubblici e rischio Covid-19 era intervenuto nei giorni scorsi il Codacons chiedendo una riduzione al 50% della capienza. Provvedimento che non ha trovato posto nell’ultimo DPCM, malgrado lo stesso CTS (Comitato Tecnico Scientifico) avesse espresso perplessità in merito allo stato dei trasporti pubblici:

Un’importante criticità sia rappresentata dal trasporto pubblico locale, che non sembra essersi adeguato alle rinnovate esigenze. Nonostante il CTS abbia evidenziato fin dallo scorso mese di aprile la necessità di riorganizzazione, incentivando una diversa mobilità con il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali e dei mobility manager.

Al CTS ha risposto la scorsa settimana la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli:

Tutti gli studi internazionali sostengono che il contributo all’epidemia è bassissimo, ed è pari all’1.2%. Se parliamo di trasporto pubblico locale, dove si resta poco tempo, il rischio si abbassa ulteriormente. Le aperture del trasporto dal 18 maggio sono state governate da un calcolo preventivo di flussi e abbiamo portato la capienza all’80%. Il risultato del primo monitoraggio ci ha detto che negli orari di punta non superiamo il 70-75%, ma visivamente, e giustamente, l’80% significa cinque persone per metro quadro.

Crisi trasporti pubblici, a rischio anche la qualità dell’aria

Sono lontani i tempi in cui lo stop alle attività lavorative ha prodotto diversi miglioramenti per la qualità dell’aria. Durante questa seconda ondata di Coronavirus il rischio è che i livelli di inquinamento atmosferico peggiorino in quasi tutte le città italiane.

Un primo indizio arriva da Milano, dove si sta evidenziando un netto calo per quanto riguarda l’utilizzo dei trasporti pubblici. A sottolinearlo Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune meneghino:

Negli ultimi giorni della scorsa settimana eravamo al 41% dei passeggeri, 600mila persone al giorno rispetto a 1,4 milioni dello scorso anno. Dieci giorni fa eravamo al 55%, i cittadini stanno diminuendo, in virtù delle misure regionali che hanno ridotto alcune attività e poi perché la gente, appena può, cerca di stare di più a casa, di lavorare a distanza; le scuole e le università stanno facendo didattica a distanza, abbiamo meno domanda di trasporti.

Le condizioni meteorologiche e le basse temperature rendono difficile ipotizzare un alto ricorso ai nuovi mezzi della mobilità sostenibile. Biciclette e monopattini potrebbero lasciare il posto a un più ampio ricorso alle auto private. Le prossime settimane forniranno maggiori indicazioni sul fronte dell’inquinamento atmosferico.