Transizione ecologica: intervista a Gael Giraud

Intervista a Gael Giraud, economista di riferimento in Francia e padre gesuita, che ha teorizzato una transizione ecologica in un importante libro presentato a Roma negli scorsi giorni.

Gael Giraud è uno degli economisti europei più brillanti, è chief economist all’Agence Française de Développement, Direttore di ricerche al CNRS (Centre national de la recherche scientifique), fa parte del Centro di Economia della Sorbona, del Laboratorio d’Eccellenza di Regolazione Finanziaria e della Scuola di Economia di Parigi. Ma Giraud non è solo questo, è anche un padre gesuita e un fervente ecologista. Lo ha dimostrato in un libro seminale: “Transizione ecologica“. Un testo tra i più interessanti nello spiegare come sia necessario convertire velocemente l’economia mondiale affinché si scongiuri la catastrofe climatica.

Lo abbiamo incontrato a Roma e abbiamo avuto l’opportunità di rivolgere alcune domande a Giraud su aspetti chiave legati all’emergenza climatica e alle azioni da intraprendere per “invertire la rotta”.

Stiamo assistendo ad una crisi climatica e ambientale senza precedenti. Quali sono secondo lei gli aspetti su cui agire più rapidamente per invertire la rotta?

Il settore pubblico sta spendendo talmente poco che il capitale pubblico si deprezza più rapidamente dell’investimento. Di conseguenza, la nostra ricchezza pubblica si riduce. L’incidente del ponte di Genova o della metropolitana di Roma sono una testimonianza di questa perdita di valore. Dobbiamo invertire la tendenza e non solo: dobbiamo spendere una cifra prossima al 3-4% del PIL europeo in investimenti ecologici ogni anno per almeno i prossimi 2 decenni. Il settore privato in Europa ha un debito maggiore rispetto al settore pubblico (130% del PIL europeo rispetto al 100% del debito pubblico). Inoltre, finché non avremo una carbon tax elevata , quasi tutti questi investimenti avranno un ritorno limitato. Non vedo quindi altra soluzione se non uno stato che spenda denaro per finanziare infrastrutture verdi, con l’aiuto della BCE e della BIE (Banca Europea per gli Investimenti): la ristrutturazione termoisolante degli edifici, la mobilità ecologica, una reindustrializzazione a basso impatto ecologico dell’intera Europa e un’agricoltura verde e resiliente.

“La sfida è davvero imponente. Oggi è troppo tardi per riuscire a restare al di sotto dell’obiettivo dei 2°C, su cui la comunità internazionale si è messa d’accordo nel 2015. Il problema è restare il più possibile vicini a questa soglia. Gli scenari peggiori di cui sono a conoscenza giungono alla conclusione che potremmo esserci avviati verso un aumento della temperatura media terrestre di + 6°C entro la fine di questo secolo: significa che sarebbe messa in seria discussione anche la sopravvivenza della maggior parte degli esseri umani. La cosa più urgente è dare la possibilità ai Paesi europei di investire in infrastrutture verdi.

Che ruolo possono avere l’economia e la finanza nello scongiurare i disastri climatici e ambientali? Dobbiamo adottare una decrescita felice come detto più volte da Serge Latouche?

“ Non sono un difensore della decrescita felice . Il problema della decrescita è la carenza di posti di lavoro. Che cosa ne fai dei disoccupati? In più, la decrescita si scontra inevitabilmente col muro del PIL, che oggi è un indice poco affidabile: può aumentare il PIL senza che aumenti l’occupazione, o creando posti di lavoro “del cavolo” (per citare un libro di David Graeber). In un paese ricco come l’Italia, la crescita non è più sinonimo di un aumento della felicità personale o di un miglior indice di sviluppo umano. E, soprattutto, crescita o decrescita non dicono nulla dell’impronta ecologica. Quello che ci serve è riorganizzare i nostri obiettivi politici verso ciò che conta davvero: buona sanità e buona istruzione per tutti, un lavoro che abbia un senso… Che la transizione ecologica stimoli o meno la crescita del PIL non è particolarmente interessante . E non è vero, checché spesso se ne dica, che abbiamo bisogno della crescita del PIL per ripagare il tasso d’interesse positivo sul nostro debito (privato o pubblico). Ciò di cui abbiamo bisogno per questo è che la quantità di denaro circolante aumenti, il che accadrebbe comunque se lo stato finanziasse grandi investimenti di concerto con il settore privato. Questo creerebbe anche nuovi posti di lavoro (distruggendo la maggior parte dei posti di lavoro legati ai combustibili fossili, per i quali i lavoratori coinvolti dovranno essere accompagnati in qualche processo di riconversione sociale). Alla fine, tutto questo potrà dare un senso alla nostra vita di comunità”.

La scelta di una “Transizione ecologica”, di cui parla nel suo recente libro edito da EMI, potrebbe avere effetti benefici oltreché per l’ambiente anche per la crisi economica che il mondo sta affrontando da anni?

“Senz’altro un grande New Deal verde potrebbe salvarci dalla minaccia della deflazione: dalla crisi del 2008 (la più grande tempesta finanziaria della storia), le economie dell’Europa meridionale hanno faticato a riprendersi dall’impatto negativo della perdita del 25% degli asset finanziari mondiali. Allo stesso modo del Giappone, che sta ancora lottando contro la deflazione dalla grande bolla speculativa immobiliare del 1990, l’Europa meridionale sta cercando di sfuggire alla trappola della liquidità, caratterizzata da un’inflazione quasi trascurabile, scarsissimi investimenti, un debito privato molto elevato, disoccupazione di massa.

Secondo me, questo è il fattore che spiega il successo dei partiti di estrema destra in tutta Europa. Hitler prese il potere nel 1933 dopo 3 anni di un programma di austerità del tutto inefficace imposto dal cancelliere Heinrich Brünning in un momento in cui la Germania era devastata dalla deflazione seguita alla crisi del 1929. Insistendo sulla riduzione del debito pubblico come imperativo categorico, stiamo ripetendo lo stesso errore ancora oggi. Gli USA sono riusciti a sfuggire da questo cappio solo grazie alla Seconda guerra mondiale e a una rapida conversione dell’economia nordamericana in un’industria di guerra.

Dobbiamo fare lo stesso anche noi, trasformando le nostre economie in “economie di guerra” contro le emissioni di carbonio. Altrimenti la CO2 ci costerà la pelle, letteralmente. Oggi, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è 415 ppm. Alcuni studi medici suggeriscono che, con 1.000 ppm, un normale cervello umano perda in media il 20% delle proprie facoltà. E la traiettoria della routine quotidiana sta trascinando il mondo verso il superamento delle 1.000 ppm prima della fine di questo secolo. Fortunatamente non siamo condannati a una politica di austerità economica suicida, anche nel quadro degli odierni trattati europei. Infatti, i trattati ci permettono di interpretare il perimetro di ciò che viene incluso nella regola del 3% sul debito pubblico, per esempio. Un paese può decidere tranquillamente di non includere nel computo del 3% la spesa pubblica per gli investimenti ecologici.

Qualsiasi uomo d’affari sa che non ha senso sommare la spesa corrente e la spesa per investimenti in un’azienda. Anche a livello statale non ha senso, eppure mettiamo tutto insieme nel computo del 3%. Questa è solo una possibile interpretazione dei trattati europei (quella che raccoglie più consensi nella Commissione europea): dobbiamo invece sfidare questa interpretazione e imporre un’ermeneutica alternativa, in cui escludiamo gli investimenti pubblici ecologici dal calcolo del debito pubblico“.