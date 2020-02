Traffico a Roma: la Capitale è la città più congestionata d’Europa

Roma è la città più congestionata dal traffico d'Europa, ad affermarlo una ricerca dell'Agenzia europea per l'ambiente.

Parliamo di: Inquinamento atmosferico

Roma è la città più congestionata dal traffico di tutta Europa. Ad affermarlo è un’indagine condotta dalla ricerca “Transport and environment report 2019”, condotta dall’Agenzia europea per l’ambiente. Nessuna capitale UE riesce a superare quella italiana in quanto a vetture bloccate, nemmeno la seconda classificata Dublino e la terza Parigi. Segue Londra al quarto.

Gli automobilisti romani trascorrono in media 254 ore all’anno in mezzo al traffico, mentre parigini e londinesi registrano “soltanto” 237 e 227 ore annue. Se Roma guida saldamente la classifica delle città UE più congestionate, l’Italia fa suo anche il quinto posto con Milano (226 ore).

All’interno delle prime dieci classificate trovano posto anche Firenze (settima con 195 ore/anno) e Napoli (10 con 186 ore). Torino si posiziona appena fuori dalla “top ten”, al dodicesimo piazzamento (167 ore). Se per singole città l’Italia paga un pesante dazio, in termini di nazione il Bel Paese scende al terzo posto e lascia il poco invidiabile primato al Belgio (segue sul secondo gradino del podio il Regno Unito).

Nel rapporto incluse anche alcune indicazioni relative alle emissioni di CO2 delle nuove vetture, in aumento per il secondo anno consecutivo, ma anche in relazione alle soluzioni migliori per la mobilità sostenibile (andare a piedi o in bici ancora in vantaggio su taxi e auto condivisa). Anche a questo proposito l’Aea invita le singole città a migliorare il servizio di trasporto pubblico relativo al “primo e ultimo miglio”, quelle tratte solitamente poco servite e relative al tragitto che separa il viaggiatore dal punto di partenza/arrivo e la prima/ultima fermata disponibile.