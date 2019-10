Toyota Yaris ibrida: quarta generazione rinnovata e più efficiente

La Toyota Yaris si rinnova completamente: cuore dell'offerta la variante ibrida che dispone di un rinnovato e più efficiente powertrain, arriverà nel 2020.

Il “piccolo genio” è tornato in una vesta tutta nuova e con un powertrain ibrido rinnovato. Toyota ha tolto i veli sulla nuova Yaris che arriverà sul mercato nel 2020 e che si rinnova a 360 gradi. Ovviamente il modello di punta sarà quello ibrido, anche se non mancheranno motorizzazioni classiche. Nuova fuori e dentro quindi. Il design è più fresco e moderno con richiami evidenti alla Toyota CHR e alla nuova Corolla. Un look che piacerà soprattutto ai giovani.

Il powertrain ibrido è però la vera novità della casa giapponese per la sua auto di segmento B. Sotto il cofano è presente ora un motore Dynamic Force 1.5, benzina con 3 cilindri e ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole a cui è abbinato un motore elettrico. Auto che utilizza il sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione, quello presente sulla nuova Corolla e su RAV4.

Toyota è stata un po’ “avara” di dettagli, ma assicura che il rendimento termico è migliorato del 40%. Inoltre c’è stato un miglioramento del 20% in termini di consumi e di emissioni di CO2. Anche la potenza del powertrain è migliorata del 15%, a tutto vantaggio pure del piacere di guida. Il sistema adotta inoltre una nuova batteria agli ioni di litio, più potente, ma allo stesso tempo più compatta e leggera.

Tutta questa efficienza si noterà anche al di fuori della città, che è il terreno ideale delle ibride. Negli ambienti urbani Toyota dichiara che la nuova Yaris ibrida sarà in grado di muoversi per l’80% del tempo in modalità elettrica, arrivando a percorre sino a 5 Km in questa modalità. La nuova auto ibrida potrà sfruttare però le sue caratteristiche anche fuori dalle città visto che potrà veleggiare a motore spento addirittura sino ad una velocità massima di 130 Km/h.

Tanta tecnologia che si riflette anche nelle dotazioni di bordo. La nuova Yaris disporrà di serie di sistemi di assistenza alla guida come il Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA. La nuova Toyota Yaris sarà disponibile in Italia da giugno 2020.