Tortino alici, zucchine e patate: secondo sano e sfizioso

Un secondo sfizioso e dietetico di cui godere d'estate ma senza rinunciare alla linea: tortino alici, zucchine e patate, ingredienti e preparazione.

Parliamo di: Mangiare sano

Mangiare pesce azzurro fa molto bene alla salute. Ancora di più è educare al consumo di tale alimento i nostri bambini, non sempre attratti dal suo sapore deciso e dalla consistenza soda, tanto è vero che spesso e volentieri siamo costretti a camuffarlo sotto forma di polpette o di altro per far assumere loro le importanti qualità nutrizionali che esso contiene. Un modo differente per farglielo degustare e apprezzare potrebbe essere, come sempre, coinvolgerli nella preparazione del piatto, specie se quest’ultimo prevede un assemblaggio finale colorato e profumato con cui far divertire i nostri bimbi. Spinti da tale impulso, vi proponiamo oggi, un piatto a base di alici e verdure che può essere servito come secondo o come piatto unico: tortino di alici, patate e zucchine.

Le alici o acciughe fanno parte del pesce azzurro e il loro apporto calorico proviene fondamentalmente dalle proteine, facendone, quindi, un alimento che ben si presta a molti regimi dietetici, qualità avvalorata anche dal loro basso contenuto di colesterolo. Sono, inoltre, ricche di Omega3, di vitamine del gruppo B e di sali minerali. Il loro uso in cucina è molto versatile e sono molto gustose fritte, come condimento per la pasta ma anche crude, marinate con limone e aceto ma per questa preparazione è assolutamente consigliabile consumarle preventivamente abbattute. Vediamo ingredienti e passaggi della nostra ricetta.

Tortino alici, zucchine e patate: gli ingredienti

• 500 grammi di alici deliscate (potete richiederne la pulizia direttamente al pescivendolo)

• 2 patate di medie dimensioni

• 1 zucchina grande

• 250 grammi di pomodorini Pachino

• 4 cucchiai di pangrattato

• 1 cucchiaio di semi di finocchio

• 1 cucchiaio di menta in polvere

• Sale fino q.b.

• Olio extravergine di oliva q.b.

Tortino alici, zucchine e patate: la preparazione

Sciacquate le alici sotto acqua corrente e asciugatele, tamponandole delicatamente con uno strofinaccio pulito o con carta assorbente da cucina. Nel frattempo, dividete i pomodori a metà, cospargeteli di sale fino e metteteli a scolare per circa 30 minuti in modo tale che perdano la loro acqua di vegetazione. Successivamente, pelate le patate e mondate le estremità della zucchina. Se ne possedete una, usate la mandolina per ottenere delle fette di patate e zucchine del medesimo spessore, altrimenti procedete a mano. Posizionate le verdure in una ciotola, scolate l’eventuale acqua residua e conditele con sale, olio, semi di finocchio e menta.

Una volta pronta la linea, è possibile la fase finale dell’assemblaggio e cottura. Prendete una pirofila da forno, velate il fondo con l’olio extravergine di oliva e cospargetelo con il pangrattato: procedete a creare gli strati alternando, alici, patate, zucchine, pomodori e pangrattato fino a esaurimento dei vari ingredienti. Chiudete con un giro di olio extravergine di oliva finale.

Ricordate di salare un poco solo lo strato con le alici, dal momento che tutto il resto è stato già condito in precedenza. Se state seguendo un regime iposodico o non gradite una sapidità decisa nei piatti, saltate tranquillamente questo passaggio.

Preriscaldate il forno in modalità statica a 190 gradi e fate cuocere per circa 30 minuti. Per ottenere una deliziosa crosticina finite il piatto sotto il grill per qualche minuto. Sfornate e servite caldo.