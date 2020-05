Torta senza zucchero: ricetta per un dolce sano

In piena ripartenza sono necessari energia ed equilibrio nei nutrienti: la ricetta di una torta senza zucchero è perfetta per ripartire ma senza esagerare.

Ci voleva proprio: una torta per gratificarci e farci ripartire con energia però senza zucchero per limitare i nostri sensi di colpa da alimentazione light dopo il lockdown. Il dolce che vi proponiamo è molto leggero, dalla consistenza piacevole e facilissimo da preparare. Si può gustare la mattina a colazione o dopo qualsiasi pasto per cambiare gusto; inzuppato nel caffé poi… è di una bontà esagerata! La ricetta rispetta anche i regimi vegani più stretti essendo completamente priva di latte e di burro. Il sapore dolciastro è conferito dal succo di mela, il consiglio è quello di cercarne uno in commercio 100% frutta. Il tempo per la realizzazione è pochissimo e possiamo quindi decidere di farlo anche all’ultimo minuto. Il risultato è di un dolce abbastanza basso, se volete dargli una nota di piacere in più aggiungete della frutta fresca come topping per la decorazione.

Torta senza zucchero: ingredienti e preparazione

Arriviamo al dunque: di seguito la lista degli ingredienti e la preparazione per una gustosa torta senza zucchero, senza latte e senza burro!

Ingredienti:

235 g farina 00

80 g olio di semi

1 bustina lievito per dolci

250 g succo di mela (100% mela)

1 yogurt vegetale

Preparazione:

Iniziamo preparando una ciotola pulita e versando la farina all’interno insieme allo yogurt vegetale. Nel frattempo in un pentolino dal fondo spesso mescolate il succo di mela con 30 grammi di farina e amalgamate bene cercando di non fare grumi. Mettete il pentolino sul fuoco a fiamma bassa e fate raggiungere il bollore sempre mescolando. A questo punto spegnete il fuoco e attendente finché il composto non si sarà raffreddato. Aggiungete il composto alla ciotola con la farina e lo yogurt, aggiungendo il lievito per dolci e l’olio di semi, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno. A questo punto accendete il forno e lasciate che si scaldi, intanto prendete della carta da forno appoggiatela sulla forma per dolci passandola sotto l’acqua calda e lasciando che aderisca. Versate il composto nella forma e mettetela nel forno a 180 gradi per 35 minuti. Ogni tanto controllate che il dolce sia indorando e allo scadere del tempo infilate uno stuzzicadenti e tiratelo fuori controllando che la pasta non rimanga attaccata: ecco come saprete se la vostra torta è pronta. Prendete la forma con la torta all’interno e ponetela su una griglia. Lasciatela raffreddare e quando sarà tiepida ponete sopra della frutta fresca (consigliatissime fragole e mele), alternandola, se la amate, a una manciata di frutta fresca. Servitela a tavola.

Torta senza zucchero: come servirla?

Quando avrete decorato la vostra torta, sarà pronta per essere servita: ma quale potrebbe essere un buon accompagnamento per questo dessert? Se la servite la mattina una buona idea potrebbe essere quella di accompagnarla con un bicchiere di latte di riso o di soia o una centrifuga fresca; quando le temperature si faranno più calde si potrebbe pensare di affiancarci anche del the freddo senza zucchero o un buon frullato con latte vegetale. Le varianti sono davvero tantissime e variano a seconda dei gusti: ad alcuni piace semplicemente con un buon espresso. Il nostro consiglio? Sperimentare, sperimentate, sperimentate.