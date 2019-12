Torta di Natale: 10 ricette creative

Fonte immagine: Pixabay

Anche un semplice pan di Spagna o una comune pasta frolla può trasformarsi in una torta di Natale scenografica: 10 idee per la tavola delle feste.

Dalla stella al classico albero, i simboli del Natale sono tanti e possono ispirare la preparazione di ottime torte originali e creative. Non esiste un’unica torta di Natale, ma la lista delle possibili ricette da realizzare è lunga e personalizzabile.

Si può scegliere se partire da un pan di spagna farcito o da una base di pasta frolla da decorare a piacere, optando per l’utilizzo di pasta di zucchero oppure per un impasto elaborato che unisca sapore e particolari effetti decorativi. Ecco dieci torte perfette per tutti i gusti.

Albero al cioccolato decorato

Se si ha a disposizione uno stampo ad albero, anche usa e getta, è possibile preparare una base di pan di Spagna o un impasto a base di yogurt da farcire a piacere e decorare in modo creativo: una volta cotta, la torta può essere ricoperta di crema al gianduia e decorata con confettini colorati di varie dimensioni.

Torta con alberelli tridimensionali

Una semplice torta rotonda, preparata con l’impasto che si preferisce e irrorata con una bagna delicata prima di essere farcita con crema, confettura o panna, può trasformarsi in una base per la realizzazione di un villaggio natalizio tridimensionale: è sufficiente disporre sopra la superficie dei coni gelato capovolti ricoperti di cioccolato, spolverati con del cocco in scaglie e decorati con piccole meringhe bianche.

Plumcake con sorpresa

Anche il classico plumcake può diventare un dolce natalizio di sicuro successo. È necessario preparar l’impasto e cuocerne una parte aggiungendo un colorante alimentare verde, realizzando una base da cui ricavare la sagoma di un piccolo albero di Natale. Una volta cotto, questo dovrà essere inserito all’interno del restante impasto, in modo che dopo la cottura questa decorazione sia ben evidente. Per completare la torta, infine, è possibile decorare con zucchero a velo, foglioline in pasta di zucchero e ciliegie candite.

Tronchetto al cioccolato

Un vero dolce classico per le feste natalizie, il tronchetto si prepara facilmente realizzando un impasto da arrotolare e farcire con della crema pasticcera, creando due rami che si intersecano e ricoprendo tutto con la crema al cioccolato e tracciando delle righe con la forchetta.

Torta bianca glaciale

Per chi ama lavorare la pasta di zucchero, un buon pan di spagna farcito e ricoperto di crema al burro può essere interamente rivestito con un foglio di carta di zucchero bianca, sul quale disegnare un fiocco di neve utilizzando un colorante alimentare in gel.

Albero di Pavesini

I Pavesini sono l’ingrediente fondamentale per realizzare una torta ad albero con un cuore di pan di Spagna: è necessario avere a disposizione almeno due dischi di pan di spagna da farcire a piacere e disporre una sopra l’altro in modo decrescente, ricoprendo poi ogni piano con una fila di biscotti Pavesini facendoli aderire con della crema al burro. Infine, è possibile aggiungere del cioccolato fondente come decorazione.

Crostata verde alla frutta

Realizzando una base di pasta frolla semplice utilizzando uno stampo a forma di albero, si può spalmare sopra un’ottima crema pasticcera al limone decorando con tante fettine di kiwi tagliate a metà, completando con delle piccole amarene in modo da ricreare un albero perfettamente decorato.

Pandoro stratificato

Il pandoro può trasformarsi in un dolce originale stratificato: si procede tagliando il pandoro a fette orizzontali, soprapponendole spalmando tra una e l’altra una crema alla ricotta o chantilly. L’effetto scenografico è assicurato.

Stella di cioccolato

Usando uno stampo a forma di stella, si può ricoprire un impasto anche semplice con del cioccolato fuso al latte o fondente, decorando con mandorle tritate e piccole stelle di zucchero.

Torta ad albero geometrico

Un’ultima idea, infine, si basa sulla preparazione di una torta che simula un albero di Natale realizzata componendo forme geometriche semplici: si prepara un pan di Spagna da farcire a piacere, ricavando poi tre triangoli di dimensioni diverse da comporre in modo da formare la sagoma di un albero. Le decorazioni completeranno l’opera.