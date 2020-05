Torta al cocco: ingredienti, preparazione e ricetta

Fonte immagine: Istock

La torta al cocco è un dolce soffice e nutriente adatto per una merenda favolosa o una colazione energetica: ecco una ricetta semplicissima!

Parliamo di: Ricette vegane

Oggi c’è proprio da ingolosirsi con questa torta al cocco, merenda perfetta per i bambini e ricetta della felicità per gli adulti! Il nostro gustoso dolce è 100% vegan e porta al suo interno tantissimi valori nutrizionali. Il cocco, infatti, è ricco di potassio e di zinco, ferro, rame, fosforo, magnesio e, in misura minore, altri minerali. Apporta una quota di vitamine del gruppo B e vitamine C, E, K e J. È piuttosto ricco di aminoacidi, fibre e zuccheri. Circa la metà della sua composizione è acqua. Contiene anche una percentuale di grassi e la polpa è piuttosto calorica. Grazie alla sua composizione, pare che sia utile nel risolvere i problemi di meteorismo gastrointestinale e nel depurare l’organismo. Non sono ragioni sufficienti per provarla subito?

Torta al cocco: ricetta semplice vegana

Per preparare la nostra gustosa torta di cocco avremo bisogno di tantissimi ingredienti: ecco la lista della spesa da portare a casa.

Torta di cocco: ingredienti

200 gr farina di riso

150 gr zucchero di canna

50 gr di margarina (o altro burro vegetale)

150 ml di latte di cocco

100 grammi cocco grattugiato secco

1 bustina lievito per dolci

scorza 1 limone grattugiato

1 bustina zucchero al velo

Questi gli ingredienti per la torta della felicità… tutto completamente vegan!

Dolce al cocco: preparazione

In una scodella molto grande bisogna mescolare lo zucchero e il lievito e una volta amalgamato il tutto metterlo da parte. In un pentolino a parte fate sciogliere la margarina e quando sarà completamente liquida, aggiungetela all’impasto. Con l’aiuto di una frusta continuate ad amalgamare il tutto versando gradualmente il latte, il cocco grattugiato e la scorza di limone fino ad ottenere un impasto omogeneo. Evitate la formazione di grumi, prendendovi del tempo per sbattere con forza rendendo l’impasto liscio (la degustazione è obbligatoria. Prendete quindi una teglia appoggiatevi sopra la carta da forno e poi fate cadere dell’acqua calda in modo che aderisca bene, versate l’impasto e preriscaldate il forno a 180 gradi. Quando sarà caldo infornate per 30 minuti. La torta a questo punto sarà pronta e potrà essere guarnita con zucchero a velo o con panna vegetale ed un’ulteriore spolverata di cocco appena sbriciolato (meglio ancora se fresco). Aspettate che la torta si raffreddi e servitela a tavola accompagnata da un bicchiere di latte o da una centrifuga fresca ed energizzante. Il risultato è assicurato: da leccarsi i baffi!

Burro vegetale fatto in casa

Se non volete utilizzare la margarina esiste una variante di burro vegetale fatto in casa che può sostituire senza problema la nostra prima scelta. Gli ingredienti necessari sono:

60 grammi di olio di riso

10 grammi di olio evo bio e locale

10 grammi di lecitina di soia bio

10 grammi + 4 – 5 cucchiai circa di acqua naturale freddissima

Potrete ripetere in casa un processo simile a quello della margarina avendo a disposizione proprio questi semplici ingredienti: oli vegetali (biologici e pregiati), acqua e lecitina di soia. Non è fantastico? Per preparare il burro vegetale ci vogliono pochi minuti e può essere utilizzato subito per qualsiasi ricetta golosa, dal dolce al salato, senza bisogno di ulteriori lavorazioni.