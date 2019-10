Torre di Pisa: cambiamenti climatici potrebbe influire sulla stabilità

I cambiamenti climatici potrebbero compromettere la stabilità della Torre di Pisa minacciando la compattezza del suolo su cui poggia.

In futuro anche la Torre di Pisa potrebbe figurare tra le vittime dei cambiamenti climatici. Ad affermarlo è Carlo Viggiani, responsabile della supervisione del monumento ed esperto di geotecnica. A preoccupare sarebbero soprattutto le forti precipitazioni che stanno interessando l’Italia con sempre maggiore frequenza, come accaduto anche nelle ultime settimane.

Le forti piogge legate ai cambiamenti climatici rischiano di contribuire in maniera evidente al fenomeno di ammorbidimento del suolo, con l’effetto di compromettere la stabilità della Torre di Pisa. Al momento il monumento godrebbe tuttavia di uno stato di salute relativamente buono, che dovrebbe tradursi, ha spiegato Viggiani, in “altri 300 o 400 anni” di permanenza.

Un monumento che ricordiamo è rimasto chiuso tra il 1900 e il 2001 a causa dell’eccessiva “pendenza” accumulata, 4,5 metri, che ne aveva messo a rischio la stabilità. Dopo l’applicazione di pesi equivalenti a diverse tonnellate, e di robusti cavi d’acciaio, la Torre di Pisa ha riaperto ai visitatori. Un’inclinazione progressiva che ha preso il via a poca distanza dalla sua realizzazione, avvenuta nel 1173.

Proprio lo scorso 25 ottobre è stato invece sottolineato come la Torre di Pisa avrebbe recuperato circa 4 centimetri in 20 anni, garantendo ulteriori secoli di “vita” al monumento, grazie a un progetto ispirato dal disegno di una bambina bangladese di nome Chumki Baban. A confermare quella che per lungo tempo è sembrata una leggenda metropolitana è stato Giuseppe Bentivoglio, ingegnere e già direttore tecnico dell’Opera del Duomo: