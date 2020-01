Tornare in forma dopo le feste, alcuni consigli utili

Fonte immagine: Foto di silviarita da Pixabay

Tornare in forma dopo le feste è uno dei buoni propositi per l'anno nuovo, ecco alcuni consigli utili per centrare l'obiettivo.

Parliamo di: Mangiare sano

Le feste di Natale possono avere lasciato qualche strascico, sia in termini di gonfiore e pesantezza che di veri e propri chili di troppo. In generale i primi dell’anno si fatica a ripartire con slancio per rituffarsi nella vita di tutti i giorni. Ecco che qualche consiglio a tavola può rivelarsi utile per migliorare la situazione e tornare in forma.

Un utile strumento per tornare in forma è quello di mangiare sano. Come ha dichiarato all’ANSA la nutrizionista Stefania Ruggeri, Centro di ricerca CREA-Alimenti e Nutrizione, una dieta detox rappresenta la soluzione ideale per superare la pesantezza e i chili di troppo accumulati durante le festività natalizie.

Utile soprattutto disintossicare il fegato, spiega la nutrizionista, ricorrendo a una dieta basata su frutta, verdura, pesce, uova e latticini, a cui vanno aggiunti cereali integrali e legumi. Organo che deve essere tutelato anche evitando il consumo di bevande alcoliche. Sì anche ai probiotici, per migliorare l’equilibrio della flora batterica intestinale.

I consigli per l’anno nuovo non si fermano a quelli relativi alla dieta, ma si rivolgono anche alla sfera dell’attività fisica. Positivi esercizi al mattino, meglio se nelle prime ore della giornata, così da contribuire a ridurre l’attività dell’ormone dello stress (cortisolo); la fascia oraria ideale per allenarsi indicata è tra le 7 e le 10.