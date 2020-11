Tornano i cani alla Casa Bianca, Biden porterà Champ e Major

I cani faranno ritorno alla Casa Bianca: Champ e Major ne varcheranno la soglia al fianco del neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Grazie alla recente vittoria di Joe Biden per le presidenziali americane alla Casa Bianca faranno finalmente ritorno due cani di affezione. Nel dettaglio i due esemplari di razza Pastore tedesco: Champ e Major. Una tradizione secolare quella dei cani che scorrazzano nei giardini della Casa Bianca, interrotta solo da Donald Trump negli ultimi quattro anni.

Ora Champ e Major riporteranno in vita la tradizione di sempre, scodinzolando allegramente per gli spazi della dimora più importante d’America. In realtà Champ aveva già sperimentato questo genere di esperienza quando il suo proprietario, Joe Biden, era vice Presidente durante i due mandati di Barack Obama. Ma nel 2018 anche Major è entrato ufficialmente in casa Biden allargando di fatto la già numerosissima famiglia del neo Presidente degli Stati Uniti.

Major, cane passato dal rifugio alla Casa Bianca

Major è destinato a segnare un nuovo record legato alla presenza dei cani all’interno della dimora presidenziale: sarà il primo cane adottato da un rifugio a varcarne la soglia. Un segnale importante per gli amanti dei cani e degli animali, che hanno celebrato questo felice ritorno tra i saloni della Casa Bianca. Major è stato adottato nel 2018 ed è entrato subito in sintonia con Champ, molto più anziano e saggio.

Il cucciolone era stato accolto dalla Delaware Humane Association e faceva parte di un piccolo gruppo di giovanissimi cagnolini abbandonati e molto tristi. Biden aveva intercettato l’annuncio sul gruppo social dell’associazione e aveva deciso di adottarne subito uno, dieci anni dopo aver accolto Champ.

Cani alla Casa Bianca, una tradizione secolare

I due quadrupedi da sempre sono molto presenti sulle pagine social della famiglia del neo Presidente e, finalmente, riporteranno in vita la tradizione iniziata da George Washington.

Nell’attesa del nuovo insediamento, che avverrà a gennaio, c’è chi sta già cercando di combinare un fidanzamento tra quadrupedi. Niente di meno che Justin Theroux, l’ex marito di Jennifer Aniston, che attraverso Instagram ha presentato la sua cagnolina Kuma al first Dog Major:

Hey, Major. Single. And looking for a running mate

