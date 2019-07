Torna il caldo: da domenica ondate di calore vicine ai 40 gradi

Fonte immagine: Foto di Peyesces da Pixabay

Torna il caldo africano in Italia, con le temperature che sfioreranno di nuovo i 40 gradi: tra le città più calde Firenze, Roma e Milano.

Il caldo sta per tornare ad abbattersi sull’Italia. Le temperature torneranno a superare le medie stagionali a partire da domenica, quando si arriverà ancora una volta vicino ai 40 gradi. Spazio a un nuovo anticiclone, che dall’Africa si espanderà verso l’area mediterranea e l’Europa centro-occidentale.

La nuova ondata di calore farà innalzare le temperature durante la prossima settimana, con diverse Regioni italiane nelle quali si registreranno fino a 38 gradi. I primi assaggi di caldo africano arriveranno però già da domenica, quando ci sarà un primo rialzo fino a 35 gradi sia al Nord che al Centro Italia.

Alcune note positive arrivano però dagli esperti, che hanno assicurato che l’ondata di calore in arrivo non raggiungerà l’intensità di quella che ha colpito l’Italia alla fine di giugno. Inoltre si tratterà di un fenomeno dalla durata ridotta e destinato quindi a lasciare spazio in breve tempo a un clima più in linea con le medie stagionali.

Il picco di calore è atteso tra martedì e mercoledì, quando si registreranno in varie parti d’Italia temperature prossime ai 38 gradi. Tra le zone più colpite dalla nuova ondata di caldo l’interno della Sardegna, l’Umbria e la Toscana, così come gran parte della Pianura Padana. A livello di città in prima fila saranno Firenze (38°C) e Roma (37), mentre leggermente inferiori saranno i valori su cui si attesteranno Milano e Bologna (36), Perugia e Siena (34).