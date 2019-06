Torero ferito gravemente durante la corrida a Madrid

Fonte immagine: Unsplash

Un torero è rimasto gravemente ferito durante la corrida di Madrid: l'uomo, colpito dal toro, ha riportato danni al muscolo della gamba destra.

Parliamo di: Maltrattamento di animali

La corrida spagnola finisce nuovamente sulle prime pagine della cronaca internazionale, a seguito di un grave incidente subito da un torero. Il tutto è accaduto la scorsa domenica, durante la tradizionale corrida di Las Ventas, quando Roman Collado è stato incornato da un inferocito toro. E ora le associazioni animaliste di tutto il mondo chiedono nuovamente che la pratica venga vietata.

Il dramma si è verificato, così come già accennato, durante la tradizionale corrida domenicale di Madrid, presso Las Ventas, la più estesa e importante “plaza de toros” della Spagna. Durante l’evento, il torero Roman Collado è stato incornato dallo spaventato bovino: le immagini della diretta televisiva, davvero terrificanti, mostrano l’animale scagliarsi contro l’uomo, scuotendolo ripetutamente dopo averlo colpito alla gamba destra. Trasportato immediatamente in ospedale, il torero ha riportato una ferita di oltre 30 centimetri tale da coinvolgere i muscoli e, al momento, non è dato sapere se sarà in grado di riprendere la piena funzionalità dell’arto.

La tauromachia è da sempre radicata nella cultura spagnola, tanto da essere considerata a livello locale una vera e propria arte. Tuttavia, grazie anche alle numerose campagne di sensibilizzazione condotte da gruppi animalisti provenienti da tutto il Pianeta, negli ultimi decenni ha perso parte della sua presa sugli spettatori. La città di Barcellona, ad esempio, ha vietato da tempo la corrida all’interno della città, anche se di recente vi sono state pressioni per riabilitare la pratica, non senza polemiche.

Sono molte le petizioni che, nel corso degli anni, si sono susseguite per richiede ufficialmente la fine della corrida, sebbene non abbiano al momento sortito gli effetti sperati. La tauromachia è infatti vista come una vera e propria crudeltà nei confronti dei tori, sottoposto a inutili sofferenze solo alla scopo di dimostrare la forza e la supremazia dell’uomo sugli animali. L’incidente di Madrid, come facile intuire, sta generando fitte discussioni soprattutto sui social network.

Fonte: Il Fatto Quotidiano