Torcia LED ricaricabile: le migliori da acquistare online

Versatile e insostituibile, la torcia è un tipo di dispositivo che tutti dovrebbero avere in casa perché, prima o poi, torna sicuramente utile. E le tecnologie di oggi consentono di avere prodotti che generano molta più luce che in passato a fronte di consumi bassissimi grazie alla tecnologia LED. Tuttavia, per orientarsi nella scelta, occorre prestare attenzione ad alcuni parametri fondamentali.

Innanzitutto, LED sta per Light Emitting Diode ovvero diodo ad emissione luminosa. Si tratta di una moderna tecnologia molto diffusa che sfrutta le proprietà ottiche dei materiali semiconduttori per convertire l’energia elettrica in luce, con una dispersione molto minore rispetto al vecchio meccanismo a filamento. In altre parole è più efficiente, e più resistente nel tempo.

Torcia LED: Come capire se è potente?

In passato, il consumo (in Watt) era sinonimo di potenza di una lampadina; con le torce LED, tuttavia, il parametro da tenere in considerazione è un altro: i lumen, che misurano direttamente la luce emessa. In commercio si trovano prodotti da 15 a oltre 1.000 lumen. Occorre scegliere qualcosa che si adatti alle proprie necessità: per una torcia LED domestica, anche 50-100 lumen possono anche bastare; per un’escursione in montagna o per immersioni, invece, meglio optare per almeno 500-600 lumen.

Un’altra caratteristica importante è la distanza di copertura del fascio luminoso; alcuni modelli si spingono fino a pochi metri, altre invece oltre i 150 metri. Scegliete saggiamente in base all’uso che intendete farne.

Considerate anche che le torce LED non durano in eterno: hanno una durata totale che ammonta a diverse migliaia di ore; meglio optare per qualcosa che raggiunga le 50.000 ore.

Per quanto concerne i materiali, invece, scegliete finiture adatte all’uso che intendete fare. La plastica, economica ma poco resistente, è perfetta per gli usi domestici; per scampagnate, immersioni ed escursioni meglio puntare su rivestimenti in gomma irrobustita. Le torce LED più leggere e resistenti hanno una scocca in alluminio anodizzato di grado militare. E non dimenticate di verificare che il vetro sia anti-riflesso.

Infine, è importante anche tenere a mente le funzionalità aggiuntive, come SOS integrato, diverse modalità di illuminazione e soprattutto dimmer. Quest’ultimo è importante perché consente di erogare la quantità di luce necessaria in ogni contesto, il che contribuisce ad allungare la durata della batteria limitando gli sprechi. Una buona torcia, in media, raggiunge tranquillamente le 50 ore di uso continuativo.

Torce LED: La Classifica

Perfetta per Casa Torcia LED Ricaricabile Torcia LED Ricaricabile - Impermeabile, 2000 Lumens, con 6 Modalità di Illuminazione, con Zoom dimmerabile Torcia, per il campeggio, Pesca, Trekking 15,49 € su Amazon 23,99 € risparmi 8 €

Per le Immersioni Torcia Subacquea Torcia Subacquea, Torcia per Immersioni Subacquee - Siuyiu Super Luminosa 1000 Lumens XPL – LED Luce Ricaricabile Impermeabile Fino a 80M Sott’Acqua 36,99 € su Amazon 59,98 € risparmi 23 €

Su Fascia Lampada Frontale LED OMERIL Lampada Frontale LED, USB Ricaricabile con 5 modalità di Illuminazione, IPX5 Impermeabile per Campeggio, Corsa, Pesca, Ciclismo 12,99 € su Amazon 18,99 € risparmi 6 €

Di Grado Militare Olight WARRIOR X Torcia Militare Olight WARRIOR X Torcia Militare 2000 Lumen Tattica LED 3 Modalità di Illuminazione, Ricarica Magnetica, Batteria 3000mAh Ideale per Difesa e Militare 139,95 € su Amazon