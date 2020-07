Too Good To Go: arrivano le Magic Box con gelati Grom

Fonte immagine: Foto di SilviaEmilie da Pixabay

Anche la catena di gelaterie Grom aderisce a Too Good To Go e metterà a disposizione i propri gelati e biscotti per le popolari Magic Box.

Parliamo di: Alimentazione Sostenibile

L’app anti spreco alimentare Too Good To Go sbarca nel mondo dei gelati. Lo fa con l’adesione della catena di gelaterie Grom, che metterà a disposizione l’invenduto dei propri punti vendita. Sarà a disposizione in tutte le città che ospitano una sede della gelateria la “Magic Box Grom”, che potrà contenere gelati, creme, biscotti e altri prodotti di spicco del marchio.

Il settore dà origine a uno spreco alimentare annuo di gelati e prodotti caseari pari a 400 tonnellate (dati Segrè e Falasconi, 2011). Ha dichiarato Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go:

In questo momento di ripartenza e di riapertura delle attività commerciali è per noi importante mettere a disposizione dei nostri partner uno strumento come Too Good To Go. Strumento che può rendere i processi più facili e immediati e allo stesso tempo fare la differenza in termini ambientali, sociali ed economici. Siamo particolarmente lieti di iniziare questa collaborazione con Grom nelle maggiori città italiane. ci auguriamo di estenderla in tutta Italia e ad altri progetti, capaci di unire le due realtà negli intenti e nel messaggio contro lo spreco alimentare.

Un’iniziativa verso l’alimentazione sostenibile e contro lo spreco alimentare secondo Sara Panza, General Manager di Grom:

Teniamo molto alla sostenibilità delle nostre gelaterie e del nostro operato. Siamo quindi orgogliosi di essere la prima catena di gelaterie italiane a fronteggiare la lotta allo spreco alimentare insieme ad un partner come Too Good To Go. È un passo importante, che vuole essere soltanto uno degli step per affrontare attivamente lo spreco. L’obiettivo è di aumentare ed intensificare le iniziative, ma non solo. Saremmo felici di essere gli apripista per quel che concerne il nostro settore e, quindi, di essere presto affiancati da altri player in una lotta che riguarda tutti noi.

I consigli Too Good To Go e Grom

Too Good To Go e Grom hanno diffuso anche dei consigli su come evitare di sprecare il gelato. Idee e suggerimenti per non gettare #neancheuncucchiaino: