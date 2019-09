Tonico astringente: perché usarlo e quale acquistare

Fonte immagine: andresr via iStock

Il tonico astringente è necessario per pulire i pori in profondità ed evitare la loro dilatazione: ecco perché usarlo e quali prodotti acquistare.

Parliamo di: Pelle

Il tonico astringente rappresenta una soluzione indispensabile non solo per una perfetta pulizia del volto, ma anche e soprattutto per prevenire la formazione di impurità e di inestetismi cutanei. Questo prodotto, infatti, ha la capacità di pulire i pori in profondità, riequilibrando la produzione di sebo e limitando la proliferazione di batteri dannosi per la pelle. Ancora, è essenziale per evitare il fenomeno dei pori dilatati, un problema davvero frequente e di difficile risoluzione quando ormai apparso.

Il tonico astringente dovrebbe essere usato di frequente – almeno un paio di volte alla settimana, secondo le indicazioni e le tempistiche specificate dal produttore – per mantenere la pelle del viso morbida, lucente, priva di imperfezioni e meno soggetta ai segni del tempo. Inoltre, è un alleato anche per le fastidiose manifestazioni dell’acne, date le sue proprietà antibatteriche. Ma quali prodotti scegliere fra i tanti disponibili sul mercato, con un occhio di riguardo per componenti naturali e possibilmente ecologiche? Di seguito, qualche consiglio.

Tonico astringente: i migliori

Poppy Austin: tonico all’acqua di rose

Torna al menu dei prodotti

L’acqua di rose è uno dei più noti e apprezzati rimedi per la pulizia della pelle, utilizzato sin da tempi antichi, con risultati sempre eccellenti. Grazie alle proprietà estratte dai petali di questi fantastici fiori, infatti, i pori vengono puliti in profondità, la pelle viene riequilibrata e stimolata alla produzione di collagene, essenziale per tono ed elasticità. Poppy Austin ha voluto rendere ancora più efficaci le qualità di questo rimedio, proponendo ai consumatori un’acqua di rosa marocchina pura al 100%, capace di idratare viso e collo senza infiammare, rispettare il PH della pelle, assorbire il sebo in eccesso, prevenire i brufoli, limitare le infiammazioni e ridurre la dimensione dei pori dilatati.

Realizzato in modo completamente naturale, con un processo di distillazione tipico della tradizione marocchina, il tonico impiega unicamente petali di rosa di elevatissima qualità, al massimo della purificazione. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottimo profumo, perfetta idratazione, pulizia profonda ma delicata;

: ottimo profumo, perfetta idratazione, pulizia profonda ma delicata; Contro: prezzo più elevato rispetto a tonici di produzione industriale.

La soluzione è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 19.49 euro. Qui per acquistarla.

Bleu & Marine, tonico al Tea Tree Oil

Torna al menu dei prodotti

Il Tea Tree Oil, l’olio che si ricava dalla Melaleuca alternifolia, è da sempre noto per le sue ottime proprietà per la salute della cute. Oltre al suo effetto immediatamente rinfrescante e rinvigorente, questo rimedio presenta potenzialità decisamente astringenti, nonché antibatteriche: è infatti uno degli ingredienti più gettonati per la creazione di tonici e prodotti per il viso. Bleu & Marine, proprio grazie a queste irrinunciabili proprietà, ha realizzato un’ottima acqua floreale con proprietà antibatteriche, antimicotiche, astringenti, deodoranti e purificanti. Adatto in particolare per la pelle grassa, questo idrolato segue un processo di produzione del tutto naturale, con la distillazione a vapore della Melaleuca alternifolia.

Efficace sulla pelle e delicato sull’olfatto, il tonico è adatto anche alla regolazione dell’acne. Secondo gli utenti Amazon, presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : valido per le pelli impure, profumo delicato, effetto immediatamente visibile;

: valido per le pelli impure, profumo delicato, effetto immediatamente visibile; Contro: prezzo superiore ai prodotti da supermercato.

Il tonico è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 24.59 euro. Qui per acquistarlo.

Mother Nature, tonico vegan e cruelty-free

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione vegana e completamente cruelty-free, Mother Nature Cosmetics offre un kit per la pulizia del volto, composto da due soluzioni davvero interessanti. La prima è un gel per il viso pensato per pulire in profondità i pori, la seconda è rappresentata invece da un tonico astringente e riequilibrante. Entrambi vedono nella loro composizione l’aloe vera – nota per le sue proprietà rinfrescanti, purificanti e ammorbidenti – quindi l’essenziale acido ialuronico e l’antibatterico acido salicilico. In più, sono presenti numerosi ingredienti naturali dalle note capacità emollienti e protettive, come la calendula officinale, la camomilla e la lavanda biologica.

Perfetto sia per la pulizia del viso dal trucco che come cura giornaliera per la salute dei pori, il prodotto è offerto con garanzia di rimborso. Secondo gli acquirenti online, presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : delicato, efficace, amico dell’ambiente e degli animali;

: delicato, efficace, amico dell’ambiente e degli animali; Contro: prezzo più alto rispetto ai prodotti da supermercato.

Il kit è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 23.95 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per le innegabili proprietà purificanti del Tea Tree Oil, la produzione completamente naturale e tradizionale e le buone recensioni degli utenti, la redazione consiglia il tonico Blue & Marine. Anche le altre proposte, tuttavia, si rivelano ottime.