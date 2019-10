Toelettatura cani: gli accessori per farla in casa

Fonte immagine: Chee gin tan via iStock

La toelettatura è una necessità ciclica per i cani, allo scopo di garantire loro salute e benessere: ecco gli accessori per realizzarla in casa.

Parliamo di: Cani

Per garantire il massimo della salute e del benessere all’amico a quattro zampe, è necessario sottoporre ciclicamente il cane a una seduta di toelettatura. Non solo con bagni regolari, per rimuovere le impurità e i batteri rimasti imprigionati nel manto, ma anche per eliminare pelo morto o in eccesso, ripristinare la corretta idratazione della pelle e, se necessario, regolare la lunghezza delle unghie per scongiurare problemi di camminata o di postura. Non tutti, però, possono permettersi una toelettatura professionale: quali sono, di conseguenza, gli accessori utili per farla in casa?

Prima di cominciare, è bene sottolineare come la toelettatura sia un procedimento che richiede estrema attenzione e pratica, innanzitutto per non ferire l’amico quadrupede. In caso non si avesse dimestichezza, o non si riuscisse a mantenere l’animale calmo durante l’operazione, è bene limitarsi alle operazioni di base – come la spazzolatura e il bagno – chiedendo aiuto a esperti per i compiti più difficili. Ancora, prima di accorciare pelo e unghie è bene vagliare il parere del veterinario: un taglio del manto eccessivo, infatti, potrebbe esporre la pelle a irritazioni e scottature solari, mentre errori sul versante delle unghie potrebbero rendere la camminata poco agevole e dolorosa.

Toelettatura cani: accessori domestici

Pet Cuisine, set accessori toelettatura

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un set di base per la toelettatura dei cani, Pet Cuisine offre un tris composto da spazzola doppia, spazzola a denti allungati e taglianodi. Tutti gli accessori sono stati progettati per evitare irritazioni o ferite alla pelle del cane, grazie a denti e lame in acciaio inossidabile e comode prese ergonomiche, affinché non scivolino inavvertitamente dalle mani. Oltre alla spazzolatura, gli accessori presentano delle lame di sicurezza per sfoltire il pelo ed eliminare i nodi senza strappi. Gli accessori, oltre a rimuovere il pelo in eccesso o morto, applicano anche un’azione massaggiante sulla pelle dell’animale, incentivando la circolazione sanguigna e prevenendo la caduta, fino al 95% in meno rispetto al solito.

Il set è proposto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 8.49 euro. Qui per acquistarlo.

Haofy, tosatrice elettrica per cani

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una tosatrice elettrica a batteria per cani, Haofy propone una soluzione economica ed efficace. Poco rumoroso – circa 60 decibel – affinché non venga generato inutile stress all’amico domestico, l’accessorio è dotato di quattro pettini diversi – 3, 6, 9 e 12 millimetri – per regolare lunghezze altrettanto differenti del taglio. Le lame sono in titanio autofilettante, mentre l’autonomia è di circa 70 minuti, per una ricarica completa in circa tre ore. La tosatrice elettrica può essere inoltre usata anche su pelo umido, grazie al suo rivestimento impermeabile, oltre che ergonomico.

La tosatrice è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.99 euro. Qui per acquistarla.

Topelek, spazzola anti-nodo per animali

Torna al menu dei prodotti

Ideale per cani a pelo lungo e disordinato, la spazzola anti-nodo di Topelek garantisce un’azione efficace e tutt’altro che dolorosa per l’amico a quattro zampe. Resistente e duraturo, l’accessorio presenta dei denti in acciaio inossidabile a doppia faccia, affinché la spazzolatura sia semplice in qualsiasi direzione. Ancora, vi sono appositi denti laterali utili per tagliare i nodi senza strapparli, eliminare il pelo arruffato e rimuovere quello morto o in eccesso. Le lame affilate, con profilo di sicurezza per non ferire il quadrupede, agiscono sul nodo evitando un’azione meccanica a strappo, dolorosa per il cane. La maniglia, inoltre, è completamente ergonomica e antiscivolo, inoltre l’accessorio può essere appeso alla parete grazie a un pratico foro.

La spazzola è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 11.99 euro. Qui per acquistarla.

DLJFU, vasca da bagno per cani

Torna al menu dei prodotti

Per quei cani spaventati dalla doccia o dalla classica vasca da bagno, può essere utile una soluzione colorata e divertente alla loro portata. DLJFU propone la sua vasca polifunzionale adatta sia per il classico bagnetto che per il gioco estivo – ad esempio come piccola piscina da giardino – il tutto in un design poco ingombrante e del tutto richiudibile. Realizzata in materiale plastico impermeabile e antiscivolo, non rilascia nessun agente tossico nell’acqua, grazie alle certificazioni SO9001 e ISO14001. Duratura e leggera, può essere utilizzata anche in viaggio dato il design pieghevole: la vasca può essere completamente appiattita, per un profondità da chiusa di pochissimi centimetri.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 60.22 euro. Qui per acquistarla.

Dadypet, phon per cani

Torna al menu dei prodotti

Asciugare il cane dopo il bagno può essere problematico, soprattutto nelle stagioni più fredde. Ricorrere al classico phon non è però una soluzione sempre percorribile, sia perché l’animale potrebbe manifestare disagio per il rumore, che per le temperature troppo elevate e adatte unicamente all’acconciatura umana. Dadypet ha voluto quindi creare una versione specifica per animali domestici, con spazzola termica incorporata e basso livello di rumore: l’amico quadrupede la percepirà come una classica spazzolata, mostrandosi a suo agio, evitando qualsiasi tipo di stress. Il phon dispone di due livelli di calore regolabili, progettati per non irritare o ustionare la pelle dell’animale, e sulla spazzola vi sono denti ergonomici che garantiscono un’azione massaggiante durante l’uso.

Il phon è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 30.69 euro. Qui per acquistarlo.