Tiziano Ferro piange Beau: il cane non ce l’ha fatta

Fonte immagine: Tiziano Ferro via Facebook

Tiziano Ferro piange la morte di Beau, il suo adorato cane: nato con due milze, le condizioni di salute dell'animale sono rapidamente peggiorate.

Tiziano Ferro ha scelto le piattaforme social per annunciare l’addio a Beau, il suo adorato cane. Il cantante e il marito avevano deciso di adottare il quadrupede lo scorso aprile, offrendogli una casa dopo una lunga vita in rifugio. Nato con due milze, le condizioni di salute dell’animale sono purtroppo peggiorate negli ultimi giorni, fino all’esito finale.

Sempre a fianco del suo amorevole amico umano, Beau è stato a lungo uno dei protagonisti delle condivisioni social di Tiziano Ferro. Il musicista è infatti noto da anni per la sua dedizione per gli animali: in più occasioni è sceso in campo per la difesa e la tutela dei cani e gatti meno fortunati, con appelli verso la loro adozione.

Così come già accennato, Beau è nato con due milze e ha trascorso gran parte della sua esistenza in rifugio. Pur essendo un Dobermann, così come spiega La Stampa, il cane non aveva sviluppato grande interesse nei confronti della caccia e non aveva attirato le attenzioni degli appassionati della razza. Colpiti dalla storia del quadrupede, Ferro e il marito avevano deciso senza remore di adottarlo, donandogli una nuova vita.

Lo scorso 24 agosto il cane ha subito un’improvvisa lacerazione di una delle due milze ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per un’emorragia. Il cantante aveva condiviso sui social un commovente filmato dove, visibilmente commosso, abbracciava il suo quadrupede ricoverato in clinica.

Nella giornata di ieri, l’esito che nessuno avrebbe mai sperato. Il cuore di Beau si è improvvisamente fermato. La conferma dallo stesso cantante:

Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…. Adottate un cane adulto, pensateci se potete.

Fonte: La Stampa