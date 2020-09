Tiziano Ferro adotta un nuovo cane, l’amico di Beau

Fonte immagine: Instagram

Tiziano Ferro ha deciso di donare una casa a un nuovo cane, il compagno di giochi in canile del suo amato Beau: l'annuncio sui social network.

Tiziano Ferro ha deciso di affrontare il dolore per la perdita di Beau, il suo adorato cane, con l’adozione di un nuovo quadrupede. Il cantante ha infatti deciso di offrire una nuova casa a Jake, compagno di giochi proprio di Beau quanto entrambi si trovavano al canile.

Il musicista è da sempre un portavoce dei diritti degli animali e, nel corso degli anni, ha sensibilizzato il suo pubblico all’adozione di quadrupedi non più giovanissimi. I cani più anziani faticano a trovare una nuova famiglia e, per questa ragione, spesso sono destinati a trascorrere tutta la loro esistenza in canile.

Dopo l’improvvisa scomparsa di Beau, il cane adottato la scorsa primavera e purtroppo venuto a mancare per un disturbo alla milza, Ferro ha deciso di offrire una nuova casa a un quadrupede in difficoltà. Non un esemplare qualunque, bensì il compagno di giochi del suo compianto amico a quattro zampe. Jake è infatti un esemplare di Doberman, dell’età di 8 anni, noto per la relazione di forte amicizia stretta proprio con Beau durante la sua permanenza in canile.

Il cantante ha voluto motivare la sua decisione con un aggiornamento sulla piattaforma Instagram:

Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te… me lo ha detto Beau.

Come si nota nel video condiviso da Ferro sulla piattaforma social, è stato proprio Jake ad avvicinarsi al cantante, conquistandolo con un abbraccio. I fan hanno accolto di buon grado la decisione del suo beniamino, anche e soprattutto per l’età del quadrupede: donare una casa a un cane non più giovanissimo è uno degli atti d’amore più grandi che si possano fare.

Fonte: TGCom24