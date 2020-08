Tigro, il pitbull che ha salvato il padrone dall’infarto

Tigro venne adottato in un canile e dopo 7 anni ha restituito l'amore al suo padrone salvandolo dall'infarto: ecco la sua storia.

Parliamo di: Cani

Tigro è un cane fortunato: 7 mesi fa è stato trovato in un canile e adottato dal suo padrone, Christian. Ha due anni e mezzo, non è un cucciolo, ma non importa perché tra loro è scoccata la scintilla. Oggi Tigro, però, è diventato famoso per un altro motivo: ha salvato il suo padrone dall’infarto nel canile che il 44enne gestisce.

L’uomo era solo nella struttura quando ha avvertito un forte dolore al braccio e si è accasciato a terra colto da un infarto; il cane vedendolo in difficoltà ha richiamato l’attenzione degli altri volontari abbaiando e sono stati subito chiamati i soccorsi.

Christian Buffagni si è salvato per un pelo: oggi sta bene ed è in via di guarigione. Ogni anno sono tantissimi i cani che vengono abbandonati, soprattutto d’estate, animali che un giorno potrebbero salvarci la vita.