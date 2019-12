The Sea Rider: il primo shipping game sulla sostenibilità

Lanciato il primo shipping game sulla sostenibilità ambientale, si tratta di The Sea Rider e punta a unire informazione e divertimento.

Spiegare la sostenibilità ambientale e il rispetto per il mare può essere un gioco. Questo l’obiettivo che si sono posti MSC Meditterranean Shipping Company e AnotheReality, società milanese specializzata nell’XR (eXtended Reality), che insieme hanno dato vita a “The Sea Rider“. Si tratta di uno “shipping game” dotato di un’interfaccia immediata e curata nei minimi particolari, che unisce il divertimento all’informazione riguardante lo sviluppo sostenibile nei trasporti.

Non casuale la scelta della tipologia di trasporto oggetto del gioco, quello marittimo, in quanto rappresenta nel mercato globale quello dal minore impatto ambientale in termini di CO2: emessi appena 3g/km, inferiori ai 560g/km del trasporto aereo. Ha sottolineato Lorenzo Cappannari, CEO AnotheReality:

È un progetto unico che ci vede protagonisti nell’ambito promozionale. MSC è il primo leader mondiale di settore a decidere di utilizzare un videogame, così lontano dal proprio ambito di expertise, nell’ambito delle sue iniziative di marketing, e per farlo ha scelto la professionalità e la qualità degli sviluppatori di AnotheReality. L’idea è di permettere agli utenti di divertirsi e al tempo stesso informarsi su temi importanti quali la sostenibilità ambientale.

Di seguito caratteristiche e istruzioni di base del gioco, come riportate dagli sviluppatori: