Tesla, taglio netto anche ai prezzi dei pannelli solari

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Dopo i tagli ai prezzi delle vetture, Tesla riduce anche i costi dei pannelli solari da 4 kW di circa 2000 dollari: toccato il minimo storico.

Prosegue la stagione del taglio ai prezzi da parte di Tesla. In questo caso non si tratta però di una delle vetture del comparto automobilistico, ma dei pannelli solari venduti dal colosso statunitense. Un nuovo aggiornamento al ribasso, che segue quello già operato appena lo scorso giugno.

A beneficiare di questa nuova ondata di tagli sono soprattutto i pannelli fotovoltaici da 4,08 kW. I costi base di questa configurazione scendono ora a 8200 euro, dopo aver toccato il precedente minimo a giugno con un prezzo di 10mila dollari. Una riduzione di 1200 dollari per l’utente finale, che grazie agli incentivi federali fino a 2200 dollari può acquistare un modulo solare a circa 6000 dollari.

Il taglio dei prezzi non ha seguito però la stessa logica di quello attuato per il settore auto. Mentre tutte le vetture hanno subito, a vario titolo, dei ribassi, le riduzioni per il settore fotovoltaico seguono una strategia ben precisa. Mentre il pannello solare “entry level” da 4,08 kW scende sensibilmente di costo, i moduli maggiori e più venduti hanno fatto registrare più o meno corposi rialzi.

Un esempio è il “Medium” da 8,16 kW, che ha registrato un aumento di 400 dollari (passando quindi a 16400 $). Stesso discorso anche per il “Large” da 12,24 kW (passato da 23500 a 24600 dollari) e l'”Extra Large” da 16,34 kW (da 30mila a 32800 dollari). Sembrerebbe quindi che Tesla voglia monetizzare con i tagli più venduti mentre cerca l’affermazione nella fascia bassa. Occorrerà però attendere i prossimi mesi per capire se quella di Elon Musk si sarà rivelata una strategia vincente.

Tesla, taglio ai prezzi della Model Y

Anche Model Y ha recentemente subito tagli importanti dei prezzi. Tremila dollari in meno per chi vorrà entrare in possesso dell’ultima nata in casa Tesla. Si tratta di riduzioni che riguardano per il momento soltanto il mercato a stelle e strisce, dove la vettura è già disponibile. In questo caso la Model Y Performance risulta in vendita a 49.990 dollari, pari a circa 44mila euro.

