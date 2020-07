Tesla taglia 3mila dollari al prezzo della Model Y

Fonte immagine: Tesla

Nuovi tagli ai listini delle vetture per Tesla, che questa volta riduce i prezzi dell'ultima arrivata: meno 3mila dollari per la Model Y.

Nuovo taglio dei prezzi per le vetture Tesla. La compagnia diretta da Elon Musk ha deciso di ritoccare le tariffe riservate a chi vuole acquistare una Model Y. Non un caso, considerato che l’utlima arrivata in casa Tesla era l’unica a non aver visto “ritocchi” durante la precedente sessione di “sconti”.

Stando ai tagli previsti da Tesla, la Model Y Performance sarà in vendita a 49.990 dollari (circa 44mila euro). Al momento si tratta di riduzioni che interesseranno soltanto il mercato statunitense, dove la vettura è già disponibile.

Non si segnalano per ora riduzioni sui listini per l’Italia, dove l’auto elettrica risulta soltanto ordinabile (consegne previste per il prossimo anno). Prezzo per il mercato italiano 63mila euro per la Long Range AWD e 71mila per la Performance.

Per quanto riguarda la Model Y Performance è stato reso di serie il “Perfomance Pack”, che prevede diverse caratteristiche interessanti: velocità massima fino a 250 km/h (anziché 233), cerchi da 21″, assetto ribassato, pedaliera sportiva e impianto frenante potenziato.

Tesla, stop alla Standard Range

Novità anche per quanto riguarda le versioni di Model Y che arriveranno effettivamente sul mercato. Quattro quelle annunciate nei mesi scorsi, mentre appena due sono effettivamente già disponibili per i clienti: la Performance e la Long Range AWD.

Incerto al momento il destinato della Long Range a trazione posteriore, mentre è stata ufficialmente cancellata la Standard Range. Secondo quanto dichiarato da Elon Musk una Model Y Standard Range sarebbe risultata insoddisfacente per quanto riguarda l’autonomia, che non avrebbe superato i 370 km.

Fonte: InsideEvs