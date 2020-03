Tesla produce la sua milionesima auto, successo in Cina

Fonte immagine: Unsplash

Tesla raggiunge il traguardo del milione di autovetture vendute, mentre in Cina conquista un terzo del mercato nonostante il coronavirus.

Importante traguardo quello raggiunto in questi giorni da Tesla, la società di Elon Musk specializzata nella produzione di auto elettriche. Il gruppo ha infatti tagliato il traguardo del milione di vetture, confermandosi così come uno dei player più importanti del settore. E non è tutto, poiché Tesla può pregiarsi anche di un grande successo in Cina: ha raggiunto nell’ultimo mese un terzo dell’intero mercato locale, nonostante la crisi dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus.

In attesa di lanciare sul mercato la sua quarta auto elettrica – la Model Y – e dopo la viralità raggiunta dal CyberTruck, la società statunitense conferma la produzione della sua milionesima vettura. L’annuncio è arrivato su Twitter, con lo stesso Elon Musk pronto a congratularsi con tutta l’azienda.

Secondo quanto rivelato dall’analista Kevin Rooke, in base all’andamento delle vendite delle vetture elettriche nel corso del 2019, Tesla potrebbe essere diventata il primo automaker di settore al mondo, superando il rivale cinese BYD. A ottobre del 2019, infatti, il gruppo di Elon Musk aveva piazzato sul mercato 807.954 vetture, contro le 787.150 del rivale. E ora l’azienda punta ad aumentare la produzione annuale di altre 150.000 unità, grazie all’apertura di nuove Gigafactory, come quella di Shanghai e la futura in Germania.

Nel frattempo, così come già accennato in apertura, Tesla ha conquistato anche un terzo del mercato cinese di auto elettriche. Nel corso del mese di febbraio, nonostante la diffusione del nuovo coronavirus e il conseguente calo dei consumi, il gruppo ha venduto 3.958 vetture: 400 in più rispetto a gennaio. A confermarlo è Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association: sempre nel corso dello stesso mese, Tesla ha rappresentato il 30% delle vendite di auto con alimentazione diversa dai combustibili fossili.

Fonte: Electrek