Tesla Model Y: prime immagini ufficiali

Tesla ha diffuso le prime immagini relative alla versione di serie del SUV elettrico Model Y, novità anche sulla struttura interna e sul design esterno.

Sono state diffuse da Tesla le prime immagini ufficiali del SUV elettrico Model Y. Non si tratta questa volte di un prototipo ancora da testare, ma della vettura che a partire da marzo verrà consegnata a coloro che l’hanno prenotata. Dello scorso mese l’annuncio dell’avvio della produzione di questo modello da parte dell’azienda guidata da Elon Musk.

Subito visibili alcune variazioni nel design della vettura, soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore. Presentate da Tesla anche diverse immagini della fase di assemblaggio della vettura, con focus in particolare sulla struttura interna. Come riferito dall’azienda di Freemont, si tratterà di un elemento capace di innalzare gli standard di sicurezza di Model Y.

Proprio il corpo centrale è al centro dell’attenzione nel SUV elettrico Model Y. Elon Musk ha dichiarato, in un’intervista del 2019, che il precedente sistema con pezzi stampati in acciaio e alluminio sarebbe stato rimpiazzato, per il corpo della nuova creatura Tesla, da un design in alluminio realizzato con la fusione del metallo:

Quando avremo il nuovo macchinario per la colata si andrà dalle 70 parti attuali a 1, con una significativa riduzione nel costo relativo a tutti i robot coinvolti nell’assemblaggio delle diverse parti.

Nei giorni scorsi Tesla ha diffuso anche alcune indicazioni relative alle prestazioni della vettura, che potrà contare su un’autonomia stimata di 315 miglia (oltre 500 km con una ricarica).

