Tesla Model Y: autonomia estesa a oltre 500 km

Fonte immagine: Tesla

Tesla porta a oltre 500 km l'autonomia delle due varianti di Model Y, primi esemplari in consegna a mare 2020.

Tesla estende l’autonomia della Model Y e superare quota 500 km. Una percorrenza dichiarata di 315 miglia (stima EPA) quella del SUV statunitense, del quale i primi esemplari sono dati come in consegna per marzo 2020. Ad oggi il veicolo sembra destinato ad affermarsi come il più efficiente al mondo per quanto riguarda i consumi.

Si tratta di un netto incremento per quanto riguarda l’autonomia per la vettura Tesla, che precedentemente era presentata con un limite di 280 miglia per una singola ricarica (circa 450 chilometri). Stando ai dati diffusi dalla stessa azienda in occasione del rapporto delle entrate relativo al quarto trimestre, entrambe le varianti (“Performance” e “Long Range“) potranno disporre di tale percorrenza massima.

Negli Stati Uniti Model Y AWD (All-Wheel Drive) verrà venduta a 48.690 dollari nella versione Long Range, mentre quella Performance avrà un prezzo che partirà da 56.690 dollari. In merito all’incremento dell’autonomia di entrambe le varianti, Tesla ha dichiarato che è frutto:

Dei continui progressi ingegneristici operati sulla Model Y AWD, che ci hanno consentito di incrementare l’autonomia massima EPA fino a 315 miglia, rispetto alle precedenti stime di 280 miglia. Questo porta la Model Y a imporsi come il SUV con la maggiore efficienza energetica a livello mondiale.

Fonte: Inside EVS