Tesla Model X si ricarica con l’energia umana

Ricaricare una Tesla Model X attraverso la pedalata di nove ciclisti professionisti, questa la curiosa sfida ideata dallo YouTuber Janne Käpylehto.

Ricaricare una Tesla Model X con l’energia umana. Questa l’idea che si è messo in testa lo YouTuber e inventore Janne Käpylehto. Un progetto già messo in pratica con successo, come si può vedere nel video inserito a fondo testo. Nelle immagini figurano nove ciclisti, che con le loro pedalate hanno contribuito a fare il “pieno” all’auto elettrica statunitense.

Lo stesso Käpylehto ha definito la sua idea di ricarica una Tesla Model X con l’energia umana una sfida “un po’ sciocca”, ma “divertente, concreta ed eccitante”. La ricarica della vettura partiva da 181 chilometri: l’obiettivo era quello di vedere quanto potesse essere incrementata con 20 minuti di pedalata.

Le pedalate di 9 tra i migliori ciclisti finlandesi su strada o su pista hanno permesso di ricaricare la batteria di 2 kilowatt. La carica della Model X è stata portata in 20 minuti da 181 a 183 chilometri.

Chiaramente non un esperimento per lanciare un nuovo metodo di ricarica per auto elettriche, ma un simpatico modo per sottolineare le potenzialità legate alla ricarica dei dispositivi tramite l’esercizio. Un precedente e curioso esperimento era stato condotto da Engineering Explained. In quel caso una Model X è stata ricaricata trainandola per 75 chilometri con un pick-up Ford Raptor.

