Tesla Model S incendiata, ma la batteria non è andata a fuoco

Fonte immagine: Dal video di Bjorn Nyland

Data alle fiamme un Tesla Model S, abitacolo devastato dal fuoco secondo quando si vede nel video: risparmiato dall'incendio il pacco batterie.

Parliamo di: Tesla

Una Tesla Model S è andata a fuoco, probabilmente per cause dolose. Ad attirare l’attenzione non è però l’incendio in sé, quanto alcune più o meno impreviste conseguenze. Mentre il grosso dell’abitacolo è stato distrutto dalle fiamme, il pacco batterie sembra essere rimasto integro (almeno esternamente). Il video è stato diffuso dal blogger e YouTuber norvegese Bjorn Nyland.

Buona parte della struttura in alluminio si è sciolta, fornendo implicitamente alcune indicazioni relative alle temperature raggiunte durante l’incendio. Almeno 650 gradi Celsius (1200 gradi Fahrenheit), ovvero quanto richiesto per fondere tale materiale. Completamente devastato l’interno della Tesla Model S, dove con molta probabilità hanno avuto origine le fiamme. Di natura dolosa secondo il proprietario dell’auto elettrica.

Secondo quelle che sono le ipotesi del blogger il pacco batterie sarebbe stato risparmiato per via del suo posizionamento nella parte inferiore dell’auto elettrica. Tale alloggiamento avrebbe consentito di mitigare i danni causati dalle fiamme che hanno distrutto l’abitacolo. Non è confermato tuttavia l’effettivo funzionamento degli accumulatori, non verificabile attraverso il video.

Tesla Model S e altri modelli a prezzi scontati, le ultime novità

Tesla Model S figura tra i modelli oggetto di “sconto” da parte di Elon Musk. Il 27 maggio 2020 sono stati aggiornati i prezzi di alcuni modelli, con variazioni che oscillano tra 2 e 5mila euro. Incluse nei ritocchi Model S, Model X e Model 3, mentre nessuna novità per l’ultima arrivata Model Y.

Model 3 è passata da 39900 a 37900 euro (-2mila euro). Taglio di 5000 euro al prezzo di listino sia per Model S che per la Model X (e relative versioni).

Fonte: InsideEVS