Tesla Model 3 ottiene le 5 stelle Euro NCAP, punteggio record

Fonte immagine: Tesla

La Tesla Model 3 ha ottenuto le 5 stelle nei test Euro NCAP, mettendo in evidenza elevatissimi standard di sicurezza.

Parliamo di: Auto elettriche

La Tesla Model 3 è l’auto elettrica più desiderata e soprattutto più venduta al mondo. Adesso ha un’ulteriore freccia al suo arco da potersi giocare con i clienti. L’auto elettrica del costruttore americano ha ottenuto le 5 stelle nei test Euro NCAP. Un test superato a pieni voti visto che la Model 3 ha ottenuto ben 94 punti, un vero e proprio record. Le quattro categorie su cui verte il test, in ognuna delle quali la Model 3 ha ottenuto le 5 stelle, valutano la capacità di una macchina di proteggere gli adulti, i bambini, le persone vulnerabili presenti in strada come ciclisti e pedoni, nonché le funzioni di assistenza alla sicurezza.

In quest’ultima categoria che valuta le caratteristiche di sicurezza attiva di un’auto, compresa la sua capacità di evitare incidenti, limitare gli infortuni e impedire che i conducenti si allontanino involontariamente dalla loro corsia, la Model 3 ha ottenuto il punteggio più alto che Euro NCAP ha assegnato fino ad ora.

L’ottimo risultato ottenuto dalla Model 3 nei test Euro NCAP dimostra l’impegno di Tesla nel voler realizzare auto non solo all’avanguardia ma anche particolarmente sicure. Del resto, proprio la “piccola” auto elettrica della casa americana aveva già ottenuto una valutazione complessiva di 5 stelle dalla NHTSA americana.

I test Euro NCAP hanno quindi semplicemente confermato l’altissimo livello di sicurezza di questa autovettura. La Model 3 è un progetto tutto nuovo e Tesla ci tiene a sottolineare come abbia progettato l’auto avendo sempre ben in mente la sicurezza degli occupanti. Telaio, pianale, batterie e design del propulsore, tutti questi elementi sono stati valutati attentamente per garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza.