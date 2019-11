Tesla: la prima Gigafactory europea sarà a Berlino

Verrà costruita in Germania, a Berlino, la prima Gigafactory europea di Tesla.

Verrà costruita a Berlino la prima Gigafactory europea Tesla. A darne l’annuncio Elon Musk, CEO e Product Architect per la casa automobilistica produttrice delle varie Model 3, Model S e Model X. Lo stabilimento berlinese si aggiungerà agli altri già aperti a Shanghai, New York e nel Nevada.

A giocare sulla scelta della Germania per la Gigafactory europea l’efficienza e la capacità dei tedeschi di costruire “auto fantastiche”, come affermato dallo stesso Elon Musk:

Tutti sanno che l’ingegneria tedesca è straordinaria e questo è parte della ragione per cui posizioneremo la nostra Gigafactory Europe in Germania.

La decisione di costruire il nuovo stabilimento Tesla a Berlino è stata annunciata da Musk attraverso un tweet piuttosto eloquente:

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Nella Gigafactory di Berlino verrà realizzato anche il prossimo SUV compatto Model Y. Tesla che sono state oggetto degli incentivi pubblicizzati dalla Regione Lombardia a metà ottobre, grazie ai quali chi vorrà acquistare una delle auto elettriche statunitensi (come ad esempio la Model 3) potrà farlo con uno “sconto” di 16mila euro.

La stessa Model 3 ha ottenuto di recente un nuovo traguardo, quello di venire adottata tra le vetture adibite a taxi nella Grande Mela. In un mercato ancora perlopiù votato alle vetture giapponesi come quello dei taxi a New York, Tesla vede inserirsi quella che in questi mesi è considerata senz’altro la sua elettrica più venduta.