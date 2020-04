Tesla: batteria da un milione di miglia, presto l’annuncio?

Fonte immagine: Tesla

Alcune indiscrezioni danno come in arrivo una batteria Tesla da un milione di miglia, a scatenarle un brevetto depositato in questi giorni dalla compagnia.

Una batteria Tesla da un milione di miglia. L’obiettivo fissato qualche tempo fa da Elon Musk sarebbe stato raggiunto, aprendo nuove prospettive per la diffusione delle auto elettriche. Secondo quanto anticipato dal sito TheNextAvenue il nuovo accumulatore potrebbe essere l’attrazione principale durante l’ormai prossimo Battery Day in programma a maggio.

Le nuove batterie NCM 532 di Tesla dovrebbero poter resistere fino a 4000 cicli di ricarica, oltre a poter contare su un elettrodo NCA (nichel, cobalto, alluminio) a cristallo singolo. Secondo le indiscrezioni rivelate dal sito, si parla di una densità superiore rispetto ai precedenti accumulatori, nell’ordine dei 200 Wh/kg, mentre per il costo si parla di una particolare prossimità ai promessi 100 dollari per kWh.

La nuova tecnologia da “1 milione di miglia” (circa 1,6 milioni di chilometri) è stata brevettata con il nome di “Method for Synthesizing Nickel-Cobalt-Aluminum Electrodes“, con riferimento specifico al catodo utilizzato nelle nuove batterie. Dal punto di vista della sostenibilità verrebbe ridotto il contenuto di cobalto all’interno delle celle, riducendo così l’impatto ambientale degli accumulatori (rispetto alle consuete celle a ioni di litio).

Il brevetto ha aperto anche ad alcune suggestioni in materia di totale indipendenza di Tesla rispetto alla fornitura di batterie, attualmente ad appannaggio di Panasonic. Un obiettivo che sembra confermato anche da alcune recenti acquisizioni da parte del gigante statunitense ovvero Maxwell (in relazione ai supercondensatori) e Hibar System (automazione).

Fonte: The News Avenue